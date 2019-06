La prima giornata di prove in Catalunya vede Quartararo al comando davanti a Dovizioso. A disposizione di Rossi, settimo, e Vinales uno scarico allungato e un codone più affusolato.

di Luigi Ciamburro - 14/06/2019 15:34 | aggiornato 14/06/2019 15:48

Il venerdì del GP di Catalunya di MotoGP vede Fabio Quartararo al comando in 1'40"079. Ancora una volta stupisce il rookie francese del team Yamaha Petronas SRT, veloce sul giro secco nonostante abbia subito un intervento chirurgico la settimana scorsa per risolvere un problema all'avambraccio. Sulle Yamaha ufficiali fa finalmente il suo esordio non solo uno scarico più lungo che dovrebbe migliorare un po' l'erogazione del gas, ma anche un nuovo codino più allungato. Valentino Rossi conclude al 7° posto e per il momento guadagna la Q2, anche se tutto sarà deciso nella FP3 di domani, quando l'asfalto sarà più pulito e garantirà maggior aderenza.

Entrambe nella top-10 le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, con il pilota umbro che ha risolto qualche problema di setting registrato al mattino con la sua Desmosedici GP19. 4° posto per Pol Espargarò che conferma il suo stato di grazia in sella alla KTM. Non delude neppure Johann Zarco, 12esimo, che sembra trovare giovamento dal nuovo forcellone in carbonio e dal recente lavoro in pista intrapreso da Dani Pedrosa.

Soltanto 17° Marc Marquez, ma bisogna precisare che il leader del Mondiale ha preferito girare con gomme consumate, riuscendo ugualmente ad accreditarsi tra i primi dieci nella classifica combinata del venerdì. Jorge Lorenzo ha proseguito il suo lavoro sull'ergonomia della Honda RC213, apportando ulteriori modifiche nella zona del serbatoio, ma non va oltre il 13° posto. La MotoGP ritornerà in pista domattina alle 09:55 per la terza sessione di prove libere che sicuramente deciderà l'elenco dei 'magnifici dieci' che accederanno direttamente alla Q2.

MotoGP Catalunya, FP2: tempi e classifica finale

Quartararo, 1'40,079 Dovizioso, + 0,281 sec Nakagami, + 0,302 Pol Espargaró, + 0,314 Bagnaia, + 0,392 Morbidelli, + 0,438 Rossi, + 0,441 Petrucci, + 0,520 Crutchlow, + 0,623 Rins, + 0,648 Abraham, + 0,648 Zarco, + 0,692 Lorenzo, + 0,737 Viñales, + 0,768 Aleix Espargaró, + 0,799 Miller, + 0,869 Márquez, + 0,884 Rabat, + 0,928 Mir, + 0,991 Oliveira, + 1,252 Iannone, + 1,445 Syahrin, + 1,448 Guintoli, + 1,908 Smith, + 2,077

Valentino Rossi in Catalunya

La prima sessione di prove libere

La FP1 del GP di Catalunya lascia già intendere le temperature elevate che accompagneranno il week-end di MotoGP e le intenzioni di Marc Marquez. Il leader del campionato stampa un buon 1'40"819 che vale il miglior crono del mattino. Non tutti i piloti hanno montato la gomma soft al posteriore per tentare l'assalto al tempo, ma è stata una buona sessione per intravedere alcune modifiche sui prototipi. A cominciare dalla Honda RC213V di Jorge Lorenzo che, dopo la tre giorni in Giappone, è sceso in pista con una modifica sulla zona del serbatoio per avere maggiore sostegno in frenata e in curva. Ma non sarà certo questa la modifica che consentirà al tre volte campione di andare più veloce.

Come al solito si rivelano veloci sul giro secco le Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales. L'esordio del preannunciato nuovo scarico della M1 è stato rinviato al pomeriggio, mentre per lunedì non sono previsti aggiornamenti per le moto di Iwata. Valentino Rossi chiude al 9° posto, ma non può certo dirmire sonni tranquilli in vista delle qualifiche, dal momento che già dalla FP2 i tempi scenderanno sensibilmente, visto che stamane l'asfalto aveva poco grip, prima di gommarsi nelle fasi finali.

Bene Andrea Dovizioso che sembra aver trovato subito un buon setting per la sua GP19, mentre Danilo Petrucci scivola nei bassifondi della lista cronometrica. Aprilia comincia con Aleix Espargarò che centra la top-10 e Andrea Iannone soltanto 19°, con oltre 1" di gap dal best lap e mezzo secondo dal compagno di scuderia. Incoraggiante il 13° posto di Johann Zarco che può beneficiare di un nuovo forcellone in carbonio, nei giorni scorsi valutato positivamente anche dal collaudatore KTM Dani Pedrosa. Due le wild card impegnate in questo fine settimana: Sylvain Guintoli è alla prima uscita stagionale con Suzuki, terzo appuntamento del 2019 per Bradley Smith con Aprilia.

FP1: tempi e classifica finale

Márquez 1'40,819 Quarzararo, + 0,111 sec Viñales, + 0,180 sec Dovizioso, + 0,338 Nakagami, + 0,348 Miller, + 0,357 Rins, + 0.450 Morbidelli, + 0,468 Rossi, + 0,498 Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.521 Crutchlow, + 0,551 Mir + 0,663 Zarco, + 0.698 Pol Espargaró, + 0,718 Bagnaia , + 0,838 Rabat, + 0.911 Lorenzo, + 0,929 Petrucci, + 0,932 Iannone, + 1.133 Oliveira, + 1.228 Abraham, + 1.280 Smith, Aprilia, + 1.476 Guintoli, Suzuki, + 1,671 Syahrin, + 1,756