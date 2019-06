Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono ufficialmente due nuovi dirigenti del Milan. Il croato è stato nominato Chief Football Officer del Club e sarà quindi responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività sportive, lavorando a stretto contatto con l'amministratore delegato Ivan Gazidis. L'ex capitano rossonero ricoprirà invece il ruolo di direttore tecnico.

Boban, che da giocatore del Diavolo ha vinto 9 trofei vinti (tra cui una Champions League nel 1994) collezionando 251 partite e 30 gol, ha commentato così il suo ritorno:

Sono molto felice di tornare nel mio amato Milan cercando di dare il mio contributo per riportarlo lì dove deve essere. Deve essere un club protagonista e vincente, perché questa è l'unica natura della sua storia. Ed è la natura del tifo dei nostri tifosi. Darò tutto me stesso per questa causa e per i nostri colori rossoneri. Quando Paolo mi ha chiamato per avere la mia disponibilità, sono salito in macchina e sono andato a Milano a casa sua, in piena notte, per capire lo stato delle cose. Dopo aver parlato con Ivan e la proprietà, tutto era chiaro ed eccomi qua, nella città, nel mio Club che amo e nella terra che mi ha dato tanto. Spero di poter ripagare tanta fiducia. Devo anche ringraziare il Presidente della FIFA Gianni Infantino che, seppur interista, è stato un vero amico e ha capito che questa era una chiamata simile a quella sua di tre anni fa. Impossibile dire di no. Forza Milan!