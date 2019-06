Guai per Maradona: l'argentino fermato dalla polizia in aeroporto

Guai per Maradona: l'argentino fermato dalla polizia in aeroporto

Nei nove mesi trascorsi in Messico, Diego Maradona ha portato la sua squadra vicino alla promozione in prima divisione, senza però riuscire a raggiungere l'obiettivo.

Già lo scorso gennaio l'argentino era stato ricoverato in un ospedale perché colpito da sanguinamento gastrico, pochi giorni prima di tornare in Messico per la sua seconda stagione con i Dorados. Il club lo ha salutato con un Tweet:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK