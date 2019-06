Inter, Marotta dribbla Icardi: "Non ne parlo per correttezza"

Inter, ladri in casa di Perisic: rubati orologi per 80mila euro

O meglio, non ha trovato tre preziosissimi orologi del valore complessivo di 82mila euro. Il giocatore ha sporto subito denuncia e ha spiegato ai Carabinieri che gli orologi erano custoditi in un cassetto. Ma l'appartamento, cosa strana, non presenta alcun segno di effrazione.

Un ritorno da incubo per Ivan Perisic. Dopo aver giocato e perso 2-1 con la sua Crozia contro la Tunisia nel match valido per le qualificazioni a Euro 2020, l'esterno ha fatto ritorno a Milano nella sua casa situata nell'esclusivo condomino del "Bosco Verticale" e ha trovato una brutta sorpresa.

