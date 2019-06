La capitale marocchina Rabat ospita la sesta edizione del Meeting International Mohamed VI, unica tappa africana della IAAF Diamond League in programma domenica 16 giugno.

di Diego Sampaolo - 14/06/2019 20:35 | aggiornato 15/06/2019 02:40

Otto vincitori del Diamond Trophy nel 2018 saranno in gara nel complesso sportivo Prince Moulay Abdellah di Rabat. Il cast allestito dal Meeting Director Alain Blondel (campione europeo del decathlon a Helsinki 1994) propone grandi sfide come il salto con l’asta femminile con Sandi Morris e Katerina Stefanidi, il salto in lungo con Juan Miguel Echevarria e Luvo Manyonga, i 110 ostacoli maschili con Omar McLeod e Sergey Shubenkov, i 100 metri femminili con Marie Josée Ta Lou e Dafne Schippers, il lancio del disco maschile con Daniel Stahl, Fedrick Dacres e Andrius Gudzius. Il meeting di Rabat verrà trasmesso su Sky Sport Arena domenica 16 giugno dalle 20 alle 22.

Salto in alto maschile: Tamberi torna a Rabat

Il campione europeo indoor Gianmarco Tamberi torna a gareggiare a Rabat per la terza volta in carriera. Sulla pedana di Rabat il ventisettenne campione marchigiano ha ottenuto un sesto posto nel 2016 con 2.25m e un secondo posto con 2.27m nell’edizione del 2017 nella gara che segnò l’inizio della rinascita sportiva dopo l’infortunio di Montecarlo, che gli impedì di prendere parte alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

Tamberi ha realizzato la migliore prestazione europea dell’anno con 2.32m in occasione del titolo europeo indoor a Glasgow. Ha superato 2.28m nella prima gara all’aperto al Golden Gala di Roma nella gara vinta dall’ucraino Bohdan Bondarenko con 2.31m. Bondarenko, tornato a sua volta da un lungo stop per infortunio e presente a Rabat, ha vinto il titolo mondiale a Mosca 2013 e l’oro europeo a Zurigo 2014 e detiene il record europeo con la misura di 2.42m realizzata a New York nel 2014. Il connazionale Andiy Protsenko è l’altro atleta iscritto con un primato personale da 2.40m. Protsenko superò questa misura al meeting di Losanna nel 2014 nell’anno in cui vinse la medaglia d’argento agli Europei di Zurigo alle spalle di Bondarenko. Protsenko si impose a Rabat nel 2017.

In gara sarà presente tutto il podio degli ultimi Campionati Europei di Berlino con il tedesco Mateusz Przybilko (oro con il record personale di 2.35m), il bielorusso Maksim Nedasekau (argento) e il russo Ilya Ivanyuk (bronzo). In quell’occasione Tamberi andò vicino al podio classificandosi quarto con 2.28m.

Il cast propone anche l’australiano Brandon Starc, vincitore della Diamond League a Bruxelles nel 2018 davanti a Przybilko e a Tamberi e campione del Commonwealth di Gold Coast, il giapponese Naoto Tobe, leader mondiale stagionale indoor con 2.35m a Dusseldorf nel 2019, il bahamense Donald Thomas, campione mondiale a Osaka 2007 con 2.37m, il britannico Chris Baker (2.36m di personale) e il keniano Mathew Sawe (primatista nazionale con 2.30m)

Salto con l’asta femminile: sfida tra regine Stefanidi, Morris, Suhr, Stefanidi e Bengtsson

Rabat ripropone in gran parte il cast del Golden Gala di Roma dove la svedese Angelica Bengtsson si è imposta stabilendo il record nazionale con 4.76m davanti a Sandi Morris e a Robeilys Peinado. Bengtsson si è imposta anche in una gara non valida per il punteggio della Diamond League a Stoccolma con 4.57m e in una gara in piazza a Innsbruck. Durante la stagione indoor ha stabilito il record svedese al coperto saltando 4.81m al meeting francese di Clermond Ferrand. L’ex ginnasta svedese con sangue brasiliano nelle vene vinse tutto a livello giovanile (Mondiali under 18 a Bressanone 2009 e titoli mondiali under 20 a Moncton 2010 e a Barcellon 2012). A livello assoluto ha vinto tre medaglie di bronzo agli Europei Indoor di Praga 2015 e Belgrado 2017 e agli Europei all’aperto di Amsterdam 2016.

Gli organizzatori hanno presentato la gara di Rabat come “the clash of titans”, la sfida dei titani: Katerina Stefanidi (campionessa di tutto a livello mondiale, olimpico ed europeo), Sandi Morris (campionessa mondiale indoor e outdoor e argento olimpico a Rio de Janeiro 2016), Jenn Suhr (unica astista ancora in attività insieme a Sandi Morris ad aver superato i 5 metri in carriera con il 5.03m realizzato a Brockport nel 2016) e la russa Anzhelika Sidorova (campionessa europea indoor a Glasgow 2019 e astista dal personale di 4.91 realizzato a Madrid nel 2019).

Stefanidi non è salita sul podio agli Europei Indoor di Glasgow 2019 dopo una striscia di vittorie nelle più grandi rassegne internazionali (Olimpiadi 2016, Mondiali 2017 ed Europei Outdoor 2016 e 2018 e indoor nel 2017). La fuoriclasse greca ha iniziato la stagione della Diamond League 2019 vincendo a Shanghai nel 2019 con 4.72m battendo Nikoleta Kiriakopoulou, Li Ling e Sandi Morris con la stessa misura.

Morris è tornata a gareggiare dopo un periodo di pausa per un’operazione alla caviglia nello scorso autunno e ha realizzato il personale stagionale di 4.76m in occasione della prima gara alle Drake Relays di Des Moines.

Suhr, campionessa olimpica a Londra 2012, ha superato la migliore misura mondiale dell’anno a livello outdoor con 4.91m ma ha fatto tre nulli alla misura di apertura al Golden Gala di Roma settimana scorsa.

Il cast è completato dalla cubana Yarisley Silva (campionessa mondiale a Pechino 2015), dalla venezuelana Robeilys Peinado (bronzo ai Mondiali di Londra 2017 e argento ai Mondiali under 20 di Bydgoszcz 2016), dalla greca Nikoleta Kiriakopou (argento agli Europei outdoor di Berlino 2018), dalla statunitense Katie Nageotte (campionessa statunitense indoor nel 2018) e dalla canadese Alysha Newman (4.76m di primato personale in questa stagione).

Salto in lungo maschile: si rinnova il duello tra Echevarria e Manyonga

Il cubano Juan Miguel Echevarria, il sudafricano Luvo Manyonga e lo statunitense Jeff Henderson sono pronti a regalare spettacolo anche sulla pedana di Rabat, che ha spesso regalato ottime prestazioni nel salto in lungo.

La loro rivalità iniziò nel marzo 2018 quando Echevarria vinse il titolo mondiale indoor a Birmingham nel 2018 battendo Manyonga per due soli centimetri (8.46m a 8.44m).

Echevarria, talento ventenne emerso nel 2016 con il quarto posto ai Mondiali allievi di Cali 2015 con 7.69m e il quinto posto ai Mondiali Juniores di Bydgoszcz 2016 con 7.78m a 17 anni, è il più serio candidato a battere lo storico record mondiale di 8.95m detenuto da Mike Powell e datato 1991. Il lunghista nato a Camaguey, allievo del coach cubano Daniel Osorio, è arrivato molto vicino alla grande impresa in due occasioni al meeting della Diamond League di Stoccolma nel 2018 con un salto da 8.83m e a l’Avana nello scorso Marzo quando ha raggiunto la misura di 8.92m. In entrambe le occasioni il vento a favore oltre la norma ha impedito l’omologazione. Il saltatore cubano è stato battuto dallo svedese Thobias Montler nella gara di esordio in Diamond League a Stoccolma lo scorso 30 Maggio. All’aperto non perdeva dal Golden Gala 2018 a Roma quando fu battuto proprio da Manyonga per cinque centimetri (8.58m a 8.53m) in una gara ricca di emozioni.

Manyonga si è laureato campione del mondo all’aperto e ai Giochi del Commonwealth e ha vinto le ultime due finali della Diamond League a Zurigo nel 2017 e nel 2018. Il sudafricano, cresciuto in condizioni di povertà in una township a Paarl, ha realizzato il record personale con 8.65m a Potceftroom in Sudafrica e ha realizzato la seconda migliore prestazione mondiale dell’anno di 8.35m due volte in questa stagione ai Campionati sudafricani e al meeting di Hengelo.

Il formidabile trio sudafricano è completato da Ruswaal Samaai e da Zarck Visser. Samaai detiene il record del meeting a pari merito con il marocchino Yahya Berrabah con la misura di 8.38m. In questa stagione si è classificato secondo ai Campionati sudafricani con 8.21 alle spalle dell’amico Manyonga. Samaai ha postato un video su internet nel quale ha mostrato di aver superato il record del mondo di Mike Powell in allenamento. Visser ha realizzato il record personale di 8.41m a Bad Langensalza nel 2015.

Jeff Henderson si è laureato campione olimpico a Rio de Janeiro 2016 battendo Manyonga e detiene la migliore prestazione mondiale dell’anno con 8.38m realizzata a Provo il 27 Aprile scorso.

1500 metri femminili: Dibaba punta al record del meeting

La primatista e del mondo indoor e outdoor Genzebe Dibaba insegue il record del meeting di Rabat detenuto dalla connazionale Dawit Seyaum dall’edizione 2014 con 3’59”53. Dibaba è stata battuta da Hellen Obiri al debutto sui 3000 metri nella prima gara stagionale di Diamond League sui 3000 metri a Doha pur stabilendo il record personale con 8’26”20. Nella prima gara sui 1500 metri al Golden Gala di Roma la più giovane delle celebri sorelle Dibaba ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno con 3’56”28. Nel suo palmares la ventottenne etiope vanta il titolo mondiale all’aperto sui 1500m di Pechino, cinque ori ai Mondiali Indoor (tre sui 3000 metri e due sui 1500 metri) e l’argento olimpico sui 1500m a Rio de Janeiro 2016.

Dibaba affronterà l’olandese di origini etiopi Sifan Hassan, campionessa europea sui 1500 metri a Zurigo 2014 e sui 5000 metri a Berlino 2018 e medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra 2017 sui 5000 metri. Hassan stabilì il record europeo dei 5000 metri correndo in 14’22”34 nella passata edizione del meeting di Rabat. Negli ultimi mesi si è concentrata sulle distanze più lunghe e ha stabilito il record europeo sulla mezza maratona a Copenaghen con 1h05’15” e il record personale sui 10000 metri con 31’18”12 a Palo Alto in California. Nelle prime tre gare in pista si è classificata quinta sui 1500m in 4’01”91 a Shanghai, terza sulla stessa distanza a Nanjing in 4’00”53 e seconda sui 5000m a Hengelo in 14’38”54. Hassan è una mezzofondista polivalente con personali di 3’56”05 sui 1500 metri (realizzato nella gara del record del mondo di Genzebe Dibaba a Montecarlo nel 2015) e di 8’27”50 sui 3000 metri.

La terza big in gara è l’etiope Gudaf Tsegay, che è scesa già due volte al di sotto dei 4 minuti in questa stagione con 3’59”57 a Nanjing e 3’59”96 a Roma e si è classificata seconda a Shanghai in 4’01”25. In carriera Tsegay ha vinto l’argento ai Mondiali Under 20 di Eugene 2014 e il bronzo ai Mondiali Indoor di Portland 2016.

Completano il cast la marocchina Rababe Arafi, vincitrice al meeting di Shanghai in 4’01”15, la statunitense Jenny Simpson, campionessa mondiale a Daegu 2011, argento iridato a Londra 2017 e bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, la keniana Winny Chebet, prima alla Continental Cup di Ostrava 2018, la britannica Elish McColgan, seconda agli Europei di Berlino 2018 sui 5000 metri, l’etiope Axumawit Embaye, seconda al meeting di Nanjing in 4’00”17, e l’ugandese Winny Nanyondo, quarta a Nanjing con il personale di 4’01”49 e vincitrice ai Paavo Nurmi Games in 4’06”21.

800 metri maschili: i primi cinque del mondo in gara

Rabat riunisce i migliori cinque ottocentisti del mondo Emmanuel Korir, Nijel Amos, Jonathan Kitilit, Clayton Murphy e Ferguson Rotich.

Amos ha vinto tre titoli di Diamond League nel 2014, 2015 e nel 2017 ed è diventato il primo atleta del Botswana a salire sul podio alle Olimpiadi in occasione della medaglia d’argento a Londra 2012 con il record mondiale juniores di 1’41”73. Ha avvicinato questo tempo lo scorso anno in occasione della vittoria nella tappa della Diamond League di Montecarlo in 1’42”14.

L’unico ottocentista in grado di correre più velocemente nella scorsa stagione è stato il keniano Emmanuel Korir, che ha stabilito il record personale con 1’42”05 diventando il sesto di sempre a livello mondiale e ha vinto la finale di Bruxelles. Ha subito l’unica sconfitta della passata stagione contro Amos ai Campionati africani. Si è migliorato anche sui 400 metri correndo in 44”21 ai Campionati keniani.

Due altri grandi protagonisti delle ultime stagioni di Diamond League sono Ferguson Rotich e Jonathan Kitilit. Rotich ha un personale di 1’42”84 realizzato a Montecarlo nel 2014 e ha vinto il diamante nel 2016. In questa stagione si è classificato quarto a Roma in 1’44”11. Kitilit ha realizzato il suo record personale correndo in 1’43”05 in Parigi nel 2016. Completa il quintetto lo statunitense Clayton Murphy, medaglia di bronzo olimpica a Rio de Janeiro 2016 e secondo al meeting di Londra 2018 in 1’43”12.

110 ostacoli maschili: il campione del mondo e olimpico McLeod sfida il vincitore della Diamond League Shubenkov

Promette spettacolo il secondo scontro stagionale tra il campione olimpico e mondiale in carica Omar McLeod e il vincitore dell’ultima edizione della Diamond League Sergey Shubenkov.

McLeod ha vinto la prima gara stagionale di Diamond League in 13”12, tempo che coincide esattamente con il record del meeting detenuto dallo statunitense David Oliver dal 2016. Il fuoriclasse giamaicano ha gareggiato altre tre volte in questa stagione ottenendo il primo posto a Coral Gables in Florida in 13”29 e due secondi posti a Des Moines in 13”29 e a Nanjing in 13”28. In carriera ha stabilito il record giamaicano con un formidabile 12”90 ai Campionati nazionali del 2017 a Kingston.

Sergey Shubenkov ha vinto il titolo mondiale nel 2015 e due ori europei a Helsinki 2012 e a Zurigo 2014 ed è l’ottavo più veloce di sempre con il 12”92 realizzato a Szekesfehrvar l’anno scorso. Nelle prime due gare stagionali di Diamond League il siberiano di Barnaul si è classificato terzo a Shanghai in 13”28 e primo a Roma in 13”26. La madre Natalya Shubenkova vinse la medaglia d’argento agli Europei di Stoccarda 2016 nell’eptathlon e si classificò quarta alle Olimpiadi di Seul 1988. Sergey parla in un inglese fluente quasi insolito per un russo, ha studiato legge all’Università ed è diventato padre di Yaroslav nel 2018.

Da seguire anche il britannico di origini italiane Andy Pozzi, campione mondiale indoor a Birmingham 2018 ed europeo indoor a Belgrado 2017. L’ostacolista di Stratford upon Avon si è classificato secondo a Roma in 13”29. Completano il cast il cipriota Milan Trajkovic (campione europeo indoor sui 60 ostacoli a Glasgow 2019), i francesi Wilehlm Belocian (campione europeo under 20 a Rieti 2013 davanti a Lorenzo Perini e iridato juniores a Eugene 2014) e Auriel Manga (terzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e agli Europei Indoor di Glasgow 2019), i brasiliani Gabriel Constantino (atleta in grado di correre i 110 ostacoli in 13”23 e i 200 metri in 20”21) e Eduardo Santos Rodrigues (vincitore al meeting di Turku in 13”42 davanti all’azzurro Hassane Fofana) e Antonio Alkana (primatista sudafricano con 13”11 nel 2018 e terzo al Golden Gala di Roma in 13”30).

100 metri femminili: Ta Lou contro Schippers

Marie Josée Ta Lou sfida Dafne Schippers in un confronto diretto che ha caratterizzato le ultime stagioni dello sprint mondiale.

Ta Lou correrà il suo secondo 100 metri della stagione dopo il quarto posto in 11”14 al debutto al Golden Gala di Roma. La trentenne ivoriana insegue il primo titolo mondiale della sua carriera dopo le tre medaglie d’argento vinte sui 100 e sui 200 metri all’aperto a Londra nel 2017 e sui 60 metri ai Mondiali Indoor di Birmingham alle spalle della connazionale Murielle Ahouré. Nella stagione 2018 Ta Lou ha vinto dieci gare su undici perdendo solo contro Ahouré nella finale della Diamond League a Zurigo ed è scesa cinque volte sotto gli 11 secondi con un picco massimo raggiunto in occasione del record personale di 10”85 realizzato al meeting di Doha. Nel corso della stagione indoor Ta Lou ha migliorato il record personale sui 60 metri indoor con 7”02 a Dusseldorf.

Schippers corre per la prima volta a Rabat. La due volte campionessa mondiale e argento olimpico in carica dei 200 metri ha vinto la medaglia d’argento sui 60 metri agli ultimi Europei Indoor di Glasgow 2019. Ha debuttato all’aperto vincendo i 100 e i 200 metri nel piccolo meeting belga di Oordegem a fine Maggio. La sprinter di Utrecht ha proseguito successivamente la sua stagione con il terzo posto sui 200 metri in 22”78 a Stoccolma, il personale stagionale sui 100 metri in 11”06 a Hengelo e il terzo successo sui 200 metri a Oslo in 22”57. L’olandese festeggia il suo ventisettesimo compleanno alla vigilia del meeting di Rabat.

La giovane tedesca Gina Luckenkemper debutta nella stagione outdoor 2019 a livello individuale dopo il terzo posto nella staffetta 4x100 alle World Relays di Yokohama. La sprinter di Dortmund salì sulla ribalta nel 2015 in occasione del titolo europeo under 20 sui 200 metri a Eskilstuna. L’anno successivo vinse due medaglie di bronzo sui 200 metri e nella staffetta 4x100 agli Europei assoluti di Amsterdam. E’ diventata la prima sprinter tedesca dal 1991 scendere sotto gli 11 secondi correndo in 10”95 nella batteria dei 100 metri ai Mondiali di Londra 2017. Nell’ultima edizione degli Europei di Berlino 2018 Luckenkemper ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 100 metri in 10”98 davanti a Schippers e il bronzo nella staffetta 4x100.

Il cast è completato dalla nigeriana Blessing Okagbare, bronzo sui 200m e argento nel salto in lungo ai Mondiali di Mosca 2013 e seconda al meeting di Shanghai 2019 sui 100 metri in 11”07, dall’altra sprinter olandese Jamile Samuel, bronzo sui 200 metri agli Europei di Berlino alle spalle di Schippers, dalla statunitense Mikiah Brisco, campionessa NCAA sui 100 metri nel 2017 in 10”96 e prima con la staffetta 4x100 alle World Relays 2019 di Yokohama, dalla brasiliana Vitoria Rosa, campionessa sudamericana sui 100m e sui 200m a Lima 2019, e dalla francese Orlann Ombissa Dzangue, seconda ai Campionati nazionali nel 2017 in 11”06.

200 metri maschili: Gulyev e De Grasse sfidano la novità Bednarek

Il campione mondiale ed europeo Ramil Gulyev ha iniziato la stagione nel migliore dei modi vincendo i 200 metri nella tappa inaugurale della Diamond League in 19”99 ma è stato condizionato nelle settimane successive da un virus che ha rallentato la preparazione. Nelle ultime due gare il velocista turco si è classificato secondo a Stoccolma in 20”40 alle spalle del canadese Aaron Brown e quarto a Roma in 20”35 (un centesimo meglio rispetto a Filippo Tortu).

Sulla pista di Rabat Gulyev affronterà l’altro canadese André De Grasse, sprinter salito sul podio olimpico tre volte (argento sui 200 metri e bronzo sui 100 metri e nella staffetta 4x100). De Grasse sta tornando in buone condizioni di forma dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per tutta la stagione 2018 e ha ottenuto due secondi posti sui 200 metri nelle prime due gare stagionali sui 200 metri a Grenada (20”20) e a Shanghai (20”21). Sui 100 metri ha corso in 10”09 a Nanjing e in 10”11 a Taiwan. Lo sprinter dell’Ontario si allena da quest’anno in Florida sotto la guida del coach statunitense Rana Reider.

La grande novità è rappresentata dal debutto in Diamond League da professionista del giovane statunitense Kenny Bednarek, che nell’ultima stagione primaverile ha stabilito il record personale sui 200 metri in 19”82 e i 400 metri in 44”73 nella stessa giornata in occasione dei NJCAA National Championships di Hobbs. Nella stessa manifestazione lo sprinter originario dell’Oklahoma ha corso anche la batteria dei 200 metri in 19”49 con vento a favore troppo forte di +6.1 m/s.

Gli altri protagonisti in gara sono l’equadoregno Alex Quinonez (terzo al Golden Gala di Roma in 20”17 davanti a Gulyev), il colombiano Bernardo Baloyes (vincitore al meeting IAAF World Challenge di Braganca Paulista), il sudafricano Clarence Munyai (19”69 di personale stabilito lo scorso anno in altura) e l’irlandese Leon Reid (bronzo ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018).

400 metri femminili: Naser favorita contro la campionessa del mondo Phyllis Francis

La vice campionessa del mondo di Londra 2017 Salwa Eid Naser sfida la medaglia d’oro iridata in carica Phyllis Francis. Naser, seconda atleta del Barhein in grado di vincere il titolo della Diamond League nel 2018, ha dominato la stagione della Diamond League 2018 con successi a Roma, Oslo, Losanna, Parigi e nella finale di Bruxelles e ha stabilito il record asiatico con lo straordinario tempo 49”08 a Montecarlo nell’unica gara nella quale si è classificata seconda alle spalle di Shaunae Miller Uibo. L’atleta nata da padre del Barhein e madre della Nigeria salì sulla ribalta nel 2014 quando vinse l’argento sui 400m alle Olimpiadi giovanili di Nanjing. L’anno successivo conquistò il titolo mondiale under 18 a Cali battendo la favorita statunitense Lynna Irby. Quando gareggiava nelle categorie giovanili Naser gareggiava con l’hijab (il velo islamico). Ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro sfiorò di poco l’ingresso in finale. Naser vinse l’argento mondiale a Londra battendo il suo idolo Allyson Felix.

In questa stagione Naser ha vinto le prime due gare di Diamond League di Shanghai in 50”65 e di Roma in 50”26 (secondo miglior crono mondiale stagionale) e ha vinto cinque medaglie ai Campionati asiatici di Doha (ori nei 200m e nei 400m e nella 4x400 e nella staffetta mista e bronzo nella 4x100). L’obiettivo di Naser potrebbe essere avvicinare il record del meeting stabilito da Shaunae Miller Uibo con 49”80 nel 2017.

Phyllis Francis, campionessa NCAA indoor sui 400 metri nel 2014 per la University of Oregon, ha realizzato la doppietta vincendo 400m e staffetta 4x400 ai Mondiali di Londra e si è laureata campionessa olimpica con la staffetta 4x400. La statunitense ha corso due 400 metri in questa stagione classificandosi seconda a Kingston in 50”85 e a Baie Mahault in 50”86.

Le altre protagoniste in gara sono la statunitense Kendall Ellis, campionessa NCAA indoor sui 400 metri in 50”34 nel 2018, l’olandese Lisanne De Witte, bronzo agli Europei outdoor di Berlino 2018 e agli Europei Indoor di Glasgow 2019, la botswana Christine Botlogetswe (terza al meeting di Shanghai), la rappresentante del Niger Aminatou Senyi (vincitrice a Rovereto nel 2018 in 50”69 e a Bydgoszcz nel 2019 in 51”11).

Lancio del disco maschile: anticipazione di finale mondiale con Stahl, Dacres e Gudzius

I riflettori saranno puntati sulla pedana del lancio del disco maschile dove andrà in scena una vera e propria anticipazione dei Mondiali di Doha con il leader mondiale stagionale Daniel Stahl, il campione del mondo ed europeo Andrius Gudzius e il giamaicano Fedrick Dacres, medaglia d’oro ai Giochi del Commonwealth 2018 e vincitore dell’ultima edizione della Diamond League, il campione olimpico in carica di Rio de Janeiro 2016 Christoph Harting, il polacco Piotr Malachowski, oro mondiale a Pechino 2015 e ad Amsterdam 2016, l’austriaco Lukas Weisshaidinger, bronzo agli Europei di Berlino 2018, lo statunitense Mason Finley, bronzo ai Mondiali di Londra 2017, il norvegese Ole Stunes Isene, terzo nelle liste mondiali stagionali con 67.78m, e lo statunitense Reggie Jagers, ottavo nelle liste mondiali dell’anno con 66.67m.

Stahl ha aperto la stagione della Diamond League con una gara straordinaria a Doha nella quale ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno con 70.56m e ha raggiunto almeno 69.50m in tutti e sei tentativi a sua disposizione. Nella seconda gara di Stoccolma il lanciatore svedese ha vinto con 69.57m battendo Dacres, che nell’occasione ha realizzato la migliore misura stagionale con 68.96m. Il discobolo caraibico ha già gareggiato 13 volte in questa stagione e ha superato tre volte i 68 metri.

Gudzius torna alle gare dopo un infortunio che gli ha impedito di prendere parte alle prime gare della stagione. Nell’unica gara stagionale disputata il lanciatore lituano ha raggiunto la misura di 66.03m. L’erede del campione olimpico e mondiale Virgilius Alekna ha vinto il titolo iridato a Londra 2017 con 69.21m precedendo Stahl di due centimetri e si è ripetuto l’anno successivo vincendo anche l’oro europeo a Berlino battendo ancora lo svedese.

Lancio del disco femminile: Perkovic cerca la rivincita contro Caballero

La due volte campionessa olimpica Sandra Perkovic cercherà di prendersi la rivincita dopo il quinto posto al debutto in Diamond League a Stoccolma. La fuoriclasse croata ritroverà tutte le migliori in una vera anticipazione dei Mondiali di Doha, a cominciare dalla cubana Denia Caballero, vincitrice a Stoccolma con 65.10m e leader mondiale stagionale con la misura di 68.46m realizzata a l’Avana. La caraibica ha vinto il titolo mondiale a Pechino 2015 con 69.28m battendo Perkovic e il bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016. Da seguire anche l’altra cubana Yaimé Perez, che segue Caballero nelle liste mondiali stagionali con 67.78m e si è classificata seconda a Stoccolma con 65.09m. Nel 2018 Perez ha vinto la finale della Diamond League a Bruxelles e la Continental Cup di Ostrava.

In gara saranno presenti altre cinque discobole comprese nelle liste mondiali stagionali: la statunitense Valarie Allman (terza con 67.15m), le tedesche Claudine Vita (66.64m), Nadine Muller (64.52m) e Kristin Pudenz (64.32m) e la brasiliana Andressa De Morais (64.86m).

800 metri femminili: Semenya torna sul doppio giro di pista

In seguito alla decisione del TAS di Losanna di riammettere alle gare degli 800 metri e sulle distanze comprese tra i 400 metri e il miglio Caster Semenya e le altre atlete intersex, la fuoriclasse sudafricana torna a gareggiare sugli 800 metri in Diamond League. La due volte campionessa olimpica e tre volte iridata correrà il secondo 800 metri dell’anno dopo la vittoria dello scorso 3 Maggio in 1’54”98, tempo non molto lontano dal personale realizzato lo scorso anno a Parigi con 1’54”25 (quarta performer di tutti i tempi. Nell’ultima gara disputata Semenya ha corso i 2000 metri in 5’38”19.

Le altre atlete in gara sono la keniana Nelly Jepkosgei (prima a Nanjing in 1’59”98 e terza a Stoccolma), l’etiope Habitam Alemu (quarta ai Mondiali di Birmingham 2018), la svizzera Selina Buchel (campionessa europea indoor a Praga 2015 e a Belgrado 2017), le statunitensi Raevyn Rogers (campionessa NCAA nel 2015) e Ce’Aira Brown (terza ai Millrose Games di New York indoor in 1’59”74), la scozzese Lynsey Sharp (finalista olimpica a Rio 2016) e l’ugandese Halimah Nakaay (vincitrice ai Bislett Games di Oslo).

3000 siepi maschili: El Bakkali cerca la rivincita con Kigen davanti al pubblico di casa

Il pubblico di casa sosterrà a gran voce il forte siepista marocchino Soufiane El Bakkali, che cerca il secondo successo a Rabat dopo essersi imposto nel 2017 in 8’05’12”. L’anno scorso El Bakkali si classificò terzo in 8’09”58 nella gara vinta dal keniano Benjamin Kigen in 8’06”19. Kigen e El Bakkali si ritroveranno ancora sulla pista di Rabat anche Domenica sera. Kigen arriva da un ottimo momento avendo vinto a Nanjng in 8’08”94 e al Golden Gala di Roma con il miglior crono mondiale dell’anno di 8’06”13.

El Bakkali salì sulla ribalta per la prima volta quando sfiorò il podio olimpico a Rio de Janeiro con il quarto posto. Nelle due stagioni successive ha vinto l’argento ai Mondiali di Londra 2017 ed è sceso al di sotto degli 8 minuti per la prima volta in carriera con 7’58”15 a Montecarlo. Ha debuttato in questa stagione con la vittoria a Doha in 8’07”22. L’altro nome da seguire è l’etiope Chala Beyo, terzo al Golden Gala di Roma in 8’09”95. Il record del meeting di 8’02”77 detenuto da Conseslus Kipruto dal 2016 potrebbe essere in pericolo.

1500 metri maschili: test di velocità per Yeman Crippa

L’azzurro Yeman Crippa (bronzo agli Europei di Berlino 2018 sui 10000 metri) svolgerà un importante test di velocità gareggiando in un 1500 metri non valido per il punteggio della Diamond League ma di buon livello con ottimi avversari come il marocchino Brahim Kazouzi (vincitore su questa pista nel 2018, quinto nella Finale della Diamond League nel 2018 e autore di un personale di 3’31”62 a Montecarlo), gli australiani Stewart McSweyn (ottimo sesto nei 3000m a Oslo in 7’38”22) e Ryan Gregson (primatista australiano con 3’31”06), lo spagnolo Adel Mechaal (oro sui 3000m agli Europei Indoor 2017 di Belgrado) e il keniano Vincent Kibet (secondo nel Dream Mile di Oslo in 3’52”38). Crippa proverà a dare continuità all’ottimo inizio di stagione dopo lo splendido record personale di 13’09”52 sui 5000 metri al Golden Gala di Roma, che ha proiettato il trentino al terzo posto delle liste italiane all-time alle spalle di Salvatore Antibo e di Francesco Panetta ma davanti ad Alberto Cova. L’atleta trentino vanta un personale di 3’38”22 stabilito al Golden Gala 2018 e un miglior tempo stagionale di 3’40”03 ottenuto in una gara test sulla pista di casa a Trento a fine Maggio.

5000 metri maschili: l’azzurro El Otmani contro Iguider e Zakayo

Gara non valida per il punteggio della Diamond League ma molto attesa per la presenza del marocchino Abdelati Iguider, bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, ai Mondiali di Pechino 2015 e ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018. Iguider è sceso sotto i 13 minuti sui 5000m (12’59”25) e sotto i 3’30” sui 1500m (3’28”79”). In gara sarà presente anche il teenager keniano Edward Zakayo, campione del mondo under 20 sui 5000m a Tampere e sesto al Golden Gala con il personale di 13’03”19 sui 5000m. L’attenzione del pubblico italiano si concentrerà sull’azzurro di origini marocchine Said El Otmani, che debutta in pista in questa stagione dopo il record personale sulla mezza maratona con 1h01’30” a Verbania. El Otmani vanta un personale sui 5000m di 13’31’02” realizzato a Rovereto l’anno scorso.