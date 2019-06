I rossoneri vogliono ottenere uno sconto sulla clausola di rescissione da 36 milioni di euro. I bianconeri pensano invece a un clamoroso scambio con Higuain.

di Franco Borghese - 14/06/2019 08:53 | aggiornato 14/06/2019 08:57

Una fase interlocutoria. Il calciomercato sta prendendo corpo. In Italia non ci sono ancora stati grandi colpi, i club stanno però mettendo in piedi trattative interessanti, stanno preparando le strategie per arrivare ai giocatori che più servono. E uno degli atletic che piace più di tutti è Kostas Manolas. Il difensore della Roma, arrivato nella capitale nel 2014, sembra aver finito il proprio ciclo in giallorosso. Ed è pronto a valutare nuove destinazioni.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio su di lui ci sarebbe il Milan: i dirigenti rossoneri sono convinti che, insieme ad Alessio Romagnoli (curiosamente anche lui ex Roma), il greco formerebbe una difesa di altissimo livello. Per prenderlo non ci sarebbe nemmeno bisogno di una trattativa di calciomercato, essendoci, nel contratto che lega il giocatore alla Roma, una clausola di rescissione da 36 milioni di euro. I rossoneri, che sono in contatto con gli agenti del greco, vogliono però ottenere uno sconto.

La speranza del Milan è che la Roma molli il giocatore vista la necessità del club capitolino di fare plusvalenze entro il 30 giugno. In alternativa la società milanese ha individuato in Dejan Lovren il rinforzo giusto: il croato in questa stagione ha totalizzato 18 presenze (fra campionato e coppe) con il Liverpool e vorrebbe giocare con maggiore continuità. A Milano sarebbe titolare.

Il Milan ha avviato la trattativa di calciomercato per Manolas

Calciomercato, non solo il Milan su Manolas: la Juventus pensa allo scambio con Higuain

Proprio in queste ore però la Juventus sta intavolando una trattativa di calciomercato con la Roma per arrivare a Manolas. L'idea dei bianconeri è quella di uno scambio alla pari con Higuain, per il quale loro chiedono proprio i 36 milioni previsti dalla clausola di rescissione inserita nel contratto di Manolas. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport lo scambio farebbe comodo a entrambe, anche per esigenze di bilancio.

I giallorossi devono infatti arrivare a circa 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e, con questo scambio, riuscirebbero a sostituire Dzeko in uscita con un attaccante di spessore, mentre i bianconeri, oltre a trovare finalmente una sistemazione al centravanti in esubero (che ha deluso sia al Milan che al Chelsea), non farebbero minusvalenze e guadagnerebbero un difensore esperto per completare il reparto arretrato, che rispetto alla scorsa stagione è rimasto orfano di Barzagli e Caceres. L'operazione potrebbe quindi soddisfare entrambe le società, bisogna accontentare i giocatori. E vedere quale, delle tante soluzioni, li intriga di più.