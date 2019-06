L'Equipe riporta un virgolettato di un dirigente delle Merengues: "Non può arrivare e chiedere di essere il più pagato".

di Redazione Fox Sports - 14/06/2019 11:37 | aggiornato 14/06/2019 11:42

Il Real Madrid ha ancora fame, vuole sfruttare questa estate di calciomercato per costruire una squadra capace di tornare a competere sia in Liga che in Champions League. Ecco perché dopo gli ultimi acquisti di Jovic e Hazard, già si parla del prossimo tassello da inserire in organico, quel Paul Pogba richiesto espressamente ai dirigenti dei Blancos da Zinedine Zidane.

Lo scoglio principale per l'eventuale acquisto del francese, però, sembra essere lo stipendio richiesto dal suo manager Mino Raiola. A tal proposito il quotidiano francese L'Equipe ha raccolto le dichiarazioni di un dirigente del Real Madrid (rimasto anonimo):

Se viene un Neymar o un Mbappe si può facilmente dare 20 milioni di euro l'anno, perché sono grandi stelle mondiali. Ma uno come Pogba, che è comunque molto bravo, non può arrivare e chiedere di essere subito il giocatore più pagato. Dovrebbe piuttosto far ragionare quelli che lo consigliano...

Così il Real Madrid ha mandato indirettamente un messaggio a Mino Raiola.