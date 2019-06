In passato nella Cantera del Barcellona, ora Takefusa Kubo si appresta a diventare un calciatore delle Merengues.

di Redazione Fox Sports - 14/06/2019 09:33 | aggiornato 14/06/2019 09:38

Dopo Jovic e Hazard, il reparto offensivo del Real Madrid è pronto ad accogliere un nuovo innesto sul calciomercato. In arrivo alla corte delle Merengues c'è infatti la star giapponese Takefusa Kubo, che ha compiuto 18 anni all'inizio di questo mese. Con il raggiungimento della maggiore età, il "Messi giapponese" è pronto a lasciare l'FC Tokyo. Lo spiega l'agenzia giapponese Kyodo, sottolineando come il giocatore abbia accettato l'offerta dei Blancos.

Kubo, che pochi giorni fa ha preso parte all'amichevole pre-Copa América del Giappone contro El Salvador, si sta preparando per l'inizio della manifestazione continentale (in programma stanotte).

Il Real Madrid pagherà poco meno di 2 milioni di euro e l'accordo sarà annunciato a breve. E pensare che il giocatore, all'età di 9 anni, aveva firmato per il Barcellona, trasferendosi in Spagna con i genitori. Quattro anni più tardi, però, la FIFA lo aveva individuato come uno dei giocatori minorenni illegalmente acquistati dal club catalano, così se ne tornò in patria per giocare con l'FC Tokyo. Ora che ha compiuto 18 anni, ecco il ritorno nella Penisola Iberica. Ma nel Real Madrid.