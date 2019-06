Durante dei giorni di relax a Porto Ercole (in Toscana), il centrocampista francese intercettato dal Corriere dello Sport.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 14/06/2019 07:30 | aggiornato 14/06/2019 07:35

Si stava godendo le sue vacanze al Monte Argentario, precisamente al "Pellicano" a Porto Ercole, un albergo noto nella zona per ospitare i vip. Adrien Rabiot è lì insieme ai genitori, ha staccato la spina per rigenerarsi e mettere da parte i veleni dell'ultima parte di stagione con il Psg. Su di lui tante voci di calciomercato da tempo, altrettanto silenzio da parte sua, anche perché invischiato in una lunga querelle diplomatica con il club parigino.

In una piccola intervista rilasciata al Corriere dello Sport, però, il giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti, che potrebbero anticipare i prossimi scenari di calciomercato che lo riguarderanno nelle prossime settimane. Ecco le sue parole: