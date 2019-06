Sono davvero felice di tornare ancora una volta qui - ha detto Leonardo al sito ufficiale del PSG - perché questo club è stato importante per la mia carriera e la mia vita: a Parigi ho vissuto momenti emozionanti da giocatore e da dirigente. Torno qui pieno di energia e con la voglia di aiutare questo club per il quale nutro un rispetto profondo

