Il club spagnolo ha fatto sapere alla società di De Laurentiis di essere pronto a pagare la clausola di 5 milioni per avere il difensore ex Real Madrid.

di Redazione Fox Sports - 14/06/2019 18:35 | aggiornato 14/06/2019 18:40

Raul Albiol potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore classe 1985 piace al Villarreal, che ha comunicato al club campano l'intenzione di pagare la clausola di 5 milioni di euro.

Con ogni probabilità l'ex Real Madrid, che in stagione ha collezionato 26 presenze e 1 gol, spingerà fortemente per lasciare l'Italia e tornare in Liga, visto che in passato ha più volte ribadito il desiderio di tornare in patria.

In caso di cessione, il Napoli saprebbe già su chi puntare: andrebbe dritto su Kostas Manolas. Il difensore della Roma ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro. In Serie A lo seguono tutte le big, Juventus e Milan su tutte. Battere la concorrenza non sarebbe quindi una passeggiata.