L'ex Bayern Monaco e Inter parla del futuro del colombiano.

di Redazione Fox Sports - 14/06/2019 19:18 | aggiornato 14/06/2019 19:24

James Rodriguez può arrivare in Serie A ma non al Napoli, bensì alla Juve. Ne è convinto Lothar Matthäus, ex di Inter e Bayern Monaco che ad AS ha parlato del futuro del colombiano svelando un retroscena interessante:

Io e James abbiamo fatto una chiacchierata due settimane fa, durante la festa per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco. Secondo me andrà alla Juventus. È molto vicino a Ronaldo e mi ha detto che è in contatto con lui. Cristiano ha detto che lo vorrebbe alla Juventus. Lo capisco: James può dare molti assist a Ronaldo, brillerebbero entrambi

Parole, queste, che spaventano il Napoli di Carlo Ancelotti, che ha chiesto espressamente al presidente Aurelio De Laurentiis di portargli il colombiano valutato circa 55 milioni di euro. A quanto pare gli azzurri dovranno battere la concorrenza dei bianconeri.