Inter, Marotta dribbla Icardi: "Non ne parlo per correttezza"

Credo sia prematura qualsiasi valutazione sulla rosa della nuova stagione. Ci sarà una conferenza stampa apposita per illustrare la rosa e a queste domande preferisco non rispondere per una questione di correttezza

Conte è il nostro top player e lo dico perché l'ho conosciuto e ho apprezzato le sue enormi qualità. Ha cultura vincente, dal momento che ha vinto in Italia e in Inghilterra, riuscendo a fare anche grandi cose con la Nazionale. Una delle sue caratteristiche è la capacità di valorizzare il materiale umano che ha a disposizione. Della rosa oggi non voglio parlare. Non si vince soltanto con i grandi calciatori, ma anche se si ha una società forte, dalla parte tecnica a quella manageriale e presidenziale. Questo ci permetterà di raggiungere risultati importanti

La nuova Inter di Antonio Conte si prepara a iniziare la stagione. La squadra nerazzurra svolgerà la prima parte del ritiro estivo in quel di Lugano dall'8 al 14 luglio. Nella giornata odierna è stata presentata proprio la tappa svizzera della preparazione interista. In conferenza stampa c'era l'amministratore delegato Beppe Marotta che ha affrontato diversi argomenti:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK