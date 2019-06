In quale squadra giocherà Gonzalo Higuain nella prossima stagione? Ancora non si sa se il Chelsea lo tratterrà oppure lo rispedirà alla Juventus. Ma intanto del futuro del Pipita ha parlato il fratello Nicolas a Radio Marte:

A noi non hanno ancora comunicato nulla, possiamo dire che Gonzalo è sotto contratto con la Juventus e lui vuole rispettare questi due anni di contratto con la Juve. Lui ha fatto bene in bianconero, il suo rendimento è stato positivo, ha vinto il campionato ed è arrivato in finale di Champions. Il secondo anno ha fatto un gol pesante contro l’Inter e anche contro il Tottenham in Champions League. Poi ha voluto provare l’esperienza di giocare altrove. Se lui dovesse continuare a giocare in Italia, giocherà solo alla Juventus”