WWE News, John Cena parla di Goldberg, Undertaker e ritiro

Il 16 volte campione del mondo dà la sua opinione sul main event di Super ShowDown tra Goldberg e The Undertaker.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 13/06/2019 10:41 | aggiornato 13/06/2019 12:45

La conclusione dell'ultimo PPV della WWE, Super ShowDown disputato in Arabia Saudita lo scorso venerdì, ha portato con sé diversi strascichi e commenti degli appassionati di wrestling. L'atteso main event tra The Undertaker e Goldberg, infatti, dal punto di vista del lottato, ha generato qualche rischio di troppo per le due leggende.

18 Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Facebook Twitter Pinterest WWE Super ShowDown 2019 - The Undertaker vs Goldberg

Chiudi 1 di 18

In almeno due circostanze, infatti, i due lottatori hanno rischiato di infortunarsi a vicenda nel momento in cui hanno tentato di eseguire le loro mosse principali sull'avversario.

This ‘main event’ of #WWESSD proved beyond all doubt that Goldberg should never wrestle again & the Undertaker needs to retire too. They tried hard, but they failed miserably, all for a fat, unnecessary pay cheque. Come on now, no more. Please pic.twitter.com/kJjVpuPYhK — Gorilla Position (@WWEGP) June 9, 2019

Quello che è accaduto a Jeddah ha così inevitabilmente portato a riflessioni e considerazioni sull'opportunità di continuare a far esibire delle icone del mondo del wrestling, che però, come qualunque altra persona, risentono dell'appesantimento della carta d'identità, arrivata a contare 54 primavere per The Undertaker e 52 per Goldberg.

WWE WWE, la sfida tra Goldberg e The Undertaker a Super ShowDown 2019

WWE News, John Cena parla di Goldberg, Undertaker e ritiro

Sull'argomento si è espressa un'altra figura principale dello sport-entertainment targato WWE, cioè quel John Cena che è stato il volto della compagnia degli ultimi quindici anni e che ancora oggi, seppure in un ruolo da part-timer, continua ad apparire regolarmente negli show principali dell'azienda di proprietà di Vince McMahon.

Penso che la scelta di finire la carriera - ha raccontato ai microfoni di TMZ - dipenda da ciò che pensa di sé quella stessa persona. Penso che sia così che possa descriverlo. Ho ragionato proprio sulla mia situazione ultimamente e ho solo 42 anni. È qualcosa che dobbiamo affrontare quasi quotidianamente. Questo è un ragionamento individualmente e specifico. Quando queste persone saranno pronte per fermarsi, si fermeranno.

43 Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Facebook Twitter Pinterest WWE Wrestlemania 35 Elias Performance + John Cena

Chiudi 1 di 43

Anche John Cena, insomma, pur avendo un decennio di meno sulle spalle rispetto a The Undertaker e Goldberg, ha ammesso di aver ragionato ultimamente sul proprio futuro, per capire se valga ancora la pena continuare. Il suo legame con il mondo del wrestling, però, sembra ancora lontano dallo sciogliersi. Anche se in modalità logicamente differenti rispetto a qualche anno fa (la sua ultima apparizione risale a WrestleMania 35 dello scorso aprile), l'apporto di una Superstar come il 16 volte campione del mondo (record insieme a Ric Flair) è ritenuto ancora fondamentale dalla WWE. E c'è anche chi è pronto a scommettere che presto gli sarà data un'opportunità per vincere un nuovo titolo e diventare così primatista solitario nella classifica all-time.