L'ex capitano della Roma commenta le voci sul suo futuro: "Tante parole sul mio conto, risponderò nelle sedi opportune".

di Daniele Minuti - 13/06/2019 18:24 | aggiornato 13/06/2019 18:29

La nuova era in casa Roma è ufficialmente iniziata: il club giallorosso ha definitivamente scelto il suo prossimo allenatore che sarà Paulo Fonseca ma in casa dei capitolini continua a tenere banco l'argomento legato al futuro dirigenziale di Francesco Totti.

L'ex capitano non era presente agli ultimi incontri della dirigenza giallorossa tenuti a Londra, compreso quello in cui il presidente Pallotta ha incontrato l'ormai ex tecnico dello Shakhtar Donetsk per pianificare le prossime mosse di calciomercato in attesa di dare piena operatività a Petrachi che sarà il nuovo direttore sportivo.

Le voci sul futuro di Totti si stanno rincorrendo ormai da giorni e l'ultima riguardava il possibile rifiuto del Pupone al ruolo di direttore tecnico che la dirigenza della Roma gli avrebbe proposto. La pazienza dell'ex numero 10 su queste indiscrezioni però è scaduta oggi quando ha voluto lanciare un chiaro messaggio.

Totti: "Tante voci sul mio conto, a breve parlerò io"

Con un breve messaggio postato sul suo account ufficiale di Twitter, Totti ha commentato le notizie che lo vedrebbero sul punto di lasciare la Roma solamente 2 stagioni dopo il suo ritiro e la sua nomina a dirigente.

Nel tweet l'ex capitano chiarisce che sarà lui stesso a dare la sua versione dei fatti sulle storie raccontati dai media sportivi in questi giorni e che questa sua comunicazione arriverà molto, molto presto.

In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede… — Francesco Totti (@Totti) June 13, 2019

In questo momento vengono dette tante cose cercando di ipotizzare le mie scelte: a breve parlerò nelle sedi opportune.

Parole chiare da parte di Totti che in tempi brevi dovrebbe rilasciare un comunicato (molto probabilmente sul sito ufficiale della Roma o magari in un'intervista al canale della società giallorossa) in cui racconterà come ha vissuto questi ultimi mesi carichi di polemiche iniziate con l'addio di Daniele De Rossi e alimentate dalle voci che lo volevano lontano dalla Capitale prima per volere della società e poi dei giocatori stessi.