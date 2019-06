Dopo un'attenta riflessione, grazie agli sforzi del club per la prestigiosa proposta ricevuta, insieme al mio agente Federico Pastorello, sono felice di accettare l’offerta dell’Esteghlal FC per le prossime due stagione sportive. Con grande rispetto voglio ringraziare il Presidente, il direttore sportivo e tutti i calorosi tifosi di questo club storico fra i piu importanti d’Asia

Stramaccioni - riporta Gianluca Di Marzio - firma un contratto biennale con opzione per un terzo anno che gli farà guadagnare 1,6 milioni all'anno. Arriva sulla panchina di una squadra che nell'ultimo campionato si è classificata al terzo posto (a quota 57 punti, a -4 dal Persepolis campione) e che in bacheca ha due Champions League asiatiche.

Riecco Andrea Stramaccioni. A 43 anni l'allenatore italiano decide fare tappa in Iran per firmare con l'Esteghlal, club di Tehran che milita nella Persian Gulf Cup (la massima divisione del campionato iraniano di calcio).

