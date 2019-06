Sono felice di essere un vostro concittadino – ha proseguito Spalletti rivolgendosi alle persone presenti – perché questa è casa mia. Bisogna ripartire da realtà di questo tipo, con un presidente come il mio amico Massimo Boschini. Ci sono tanti giovani impegnati in questa società e tante persone che lavorano dietro le quinte

Ha portato in Champions League l'Inter e poi è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Antonio Conte. Adesso Luciano Spalletti è senza panchina e non sembra essere intenzionato a trovarne un'altra in fretta, anzi. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore di Certaldo è tornato a parlare e ha dichiarato:

