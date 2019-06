Il fuoriclasse belga si è presentato nella sala stampa del Bernabeu con un Richard Mille RM 016.

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 22:15 | aggiornato 14/06/2019 01:19

Si è tirato a lucido, Eden Hazard. Non poteva fare altrimenti vista l'occasione. Il fuoriclasse belga è stato infatti presentato al Santiago Bernabeu come nuova stella del Real Madrid, che per averlo ha versato nelle casse del Chelsea 100 milioni di euro più 30 di bonus: mai un giocatore è stato pagato tanto nella storia dei Blancos.

Il classe 1991 ha mandato in visibilio i 50mila tifosi giunti nel tempio del Bernabeu per ammirare i suoi primi palleggi. Poi si è spostato in sala stampa per rispondere alle domande di rito. E qui l'attenzione dei giornalisti, oltre che dalle risposte del 28enne, è stata catalizzata anche dal vistoso orologio che portava al polso. Si tratta di un Richard Mille RM016 in oro bianco 18 carati tempestato di diamanti. Un oggetto dal valore di 68mila euro.

Non è la prima volta che un giocatore si presenta in conferenza con un orologio impossibile da ignorare. Lo scorso ottobre, alla vigilia di Manchester United-Juventus, fece ad esempio scalpore il cronografo arricchito da 424 diamanti (prodotto in edizione limitata H24 da Jacob and Company) con cui si presentò Cristiano Ronaldo in sala stampa. Il valore? Circa 2 milioni di euro...