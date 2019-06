La partita dell'ultima giornata di Serie A tra Roma e Parma è stata anche l'ultima della sua carriera di arbitro. A 45 anni Paolo Silvio Mazzoleni ha appeso il fischietto al chiodo e ora ha deciso di raccontarsi a ruota libera.

Lo ha fatto nella sua autobiografia dal titolo "La mia regola 18". Durante la presentazione del libro ha rilasciato alcune dichiarazioni ripercorrendo alcune tappe della sua vita, a cominciare da quando è riuscito a sconfiggere il cancro:

In Milan-Juventus di Coppa Italia, l'8 febbraio 2012, ero a terra. Mia moglie Daiana mi prese per mano e mi convinse a continuare. Arbitrai Fiorentina-Udinese la domenica prima, il lunedì entrai all'Istituto dei Tumori di Milano per l'operazione e per il mercoledì rifiutai il cambio di designazione offertomi dal designatore Stefano Braschi. È stata una scelta di vita, allietata tre anni dopo dalla nascita di mio figlio Riccardo

L'ex fischietto bergamasco ha proseguito:

Con Piero Giacomelli (ospite alla presentazione del libro, ndr), Daniele Orsato e Luca Pairetto è amicizia vera, basta uno sguardo per intendersi. Il futuro? Non so se farò il pensionato o la mia sezione Aia mi darà incarichi. Di sicuro non mi vedrete a commentare i rigori in tv, la categoria arbitri nel piccolo schermo è in overbooking. Ho 45 tatuaggi, ma mi voglio tatuare anche le 210 partite in Serie A