Domani il tecnico si libererà dai Blues (che riceveranno un minimo indennizzo) per poi firmare con i campioni d'Italia.

di Daniele Minuti - 13/06/2019 23:35 | aggiornato 13/06/2019 23:42

La grande telenovela dell'estate in casa Juventus sembra essersi finalmente risolta: sarà Maurizio Sarri il nuovo allenatore della squadra bianconera, prendendo il posto di Allegri allontanato dalla società torinese con un comunicato di ormai un mese fa.

A rivelarlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che spiega come l'accordo fra i campioni d'Italia e il Chelsea per liberare l'ex allenatore del Napoli sia stato ormai raggiunto. In queste ore si starebbero limando gli ultimi dettagli per dare poi l'annuncio ufficiale dell'approdo a Torino del tecnico.

Una parabola molto particolare quella di Sarri che l'anno scorso chiudeva il campionato italiano a un passo dal primo posto occupato dalla Juventus e dopo neanche 12 mesi rientra in Italia col compito di guidare a nuovi successi proprio la società bianconera.

Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus

Juventus, è fatta per Sarri: firmerà un triennale

Sempre secondo Sky Sport, l'accordo fra Juventus e Chelsea è stato raggiunto in base al pagamento di un indennizzo della squadra bianconera ai londinesi, di molto inferiore ai 6 milioni di euro inizialmente preventivati per liberare Sarri. Domani sarà il giorno della risoluzione del contratto che permetterà poi all'allenatore di firmare con la Vecchia Signora.

Lo stallo è stato sbloccato dal viaggio di Paratici a Londra che ha convinto i Blues a mollare la presa per Sarri (adesso il club inglese dovrebbe virare su Frank Lampard come nuovo allenatore). A facilitare l'operazione sono stati gli ottimi rapporti fra le due società, in particolare quello fra il direttore sportivo e Marina Granovskaia.

Intanto Sarri si avvicina alla Juventus e firmerà un contratto di 3 anni, con già le prime indiscrezioni sul suo possibile staff. Il suo vice potrebbe infatti essere Martuscello, che collaborò con lui già ai tempi dell'Empoli e che nelle ultime due stagioni ha lavorato all'Inter al fianco di Luciano Spalletti. L'ultimo tassello che porterà quindi l'ex allenatore del Napoli sulla panchina bianconera.