Gli azzurrini di Di Biagio si stanno allenando in questi giorni a Bologna, dove domenica 16 giugno faranno il loro esordio nell'Europeo allo stadio Renato Dall'Ara affrontando la Spagna. Mercoledì 19 giugno, sempre a Bologna, l'avversario di turno sarà la Polonia, mentre l'ultima gara del girone andrà in scena a Reggio Emilia sabato 22 giugno contro il Belgio.

Dopo aver ottenuto l'ok da parte della Commissione medica dell'Uefa, la Figc ha così potuto usufruire di una sostiazione nella lista dei convocati. Al posto di Pinamonti è stato chiamato Federico Bonazzoli , che nell'ultima stagione ha indossato la casacca del Padova in Serie B collezionando 8 gol e 3 assist in 35 presenze. Di seguito la nuova lista dei convocati.

Di oggi è infatti la notizia che non sarà a disposizione del commissario tecnico Gigi Di Biagio a causa di un problema al ginocchio . Un infortunio che lo aveva costretto nella giornata di ieri a sottoporsi ad accertamente strumentali. La sperenza era che non si trattasse di nulla di grave, e invece il classe 1999 deve tornare a casa.

