Ha avuto esito positivo l'incontro andato in scena a New York tra il tecnico e il neo patron dei viola. E intanto arriva l'ufficialità dell'acquisto del terzino serbo Aleksa Terzic.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 21:08 | aggiornato 13/06/2019 21:13

Sarà Vincenzo Montella il primo allenatore della Fiorentina targata Rocco Commisso. L'incontro andato in scena a New York tra l'allenatore - reduce dalle vacanze in India - e l'imprenditore Rocco Commisso ha avuto esito positivo, l'Aeroplanino è stato confermato sulla panchina nonostante il pessimo finale di stagione che ha visto i gigliati lottare per non retrocedere fino all'ultima giornata.

Una decisione, questa, che arriva all'indomani dell'ufficialità del ritorno di Daniele Pradè nelle vesti direttore sportivo. Pian piano quindi sta prendendo corpo la nuova Fiorentina americana. L'annuncio della conferma di Montella è atteso nei prossimi giorni.

E intanto arriva l'ufficialità del primo acquisto, vale a dire l'esterno classe 1999 Aleksa Terzic che arriva dalla Stella Rossa a titolo definitivo. Sul mercato però l'attenzione è tutta per Federico Chiesa, che ha già un accordo con la Juventus. Commisso ha però fatto capire che farà di tutto per trattenerlo almeno un'altra stagione.