EA Sports lancia la sfida per ottenere un membro del Team of the Season del massimo campionato italiano: preparate i crediti!

di Massimiliano Rincione - 13/06/2019 15:56 | aggiornato 13/06/2019 16:01

Avete una rosa su Ultimate Team della Serie A e vorreste un TOTS in squadra? Non è mai stato così facile! Sì perché, nelle scorse ore, EA Sports ha lanciato una Sfida Creazione Rosa che permetterà a tutti i videogiocatori di ottenere un membro del Team of the Season del massimo campionato italiano su FIFA 19. Partiamo, però, da un presupposto: vi serviranno comunque una manciata di crediti. Un investimento oneroso, certo, ma che potrebbe anche consentirvi, con un po' di fortuna, di aggiungere alla vostra rosa talenti super-uppati del calibro di Ilicic, Chiellini, Koulibaly e, soprattutto, Cristiano Ronaldo.

Preparate, orientativamente, 115-120mila crediti: una somma medio-alta, senza dubbio, ma giustificata dal trovarsi di fronte a due soli overall under-90: stiamo parlando, nello specifico, di Manuel Lazzari della Spal e Gianluca Mancini dell'Atalanta, ambedue settati ad 87 con statistiche però davvero pazzesche. Si sale decisamente più in alto, poi, con il 94 di Duvan Zapata e i 91 di Krzysztof Piatek, Tucu Correa e Federico Chiesa.

Ma prima di parlare dei top inseriti nel Team of the Season del torneo, spieghiamo un po' come completare la SBC TOTS Serie A garantito: servirà, in primis, un membro qualunque di un qualsiasi Team of the Season già uscito: ciò significa che la maggior parte del budget andrà sacrificato per questa operazione. L'overall della squadra dovrà non essere inferiore a 85, con una intesa minima di 80 e, ovviamente, 11 giocatori in rosa. Soddisfate questi requisiti e avrete il vostro membro del Team of the Season pronto ad essere spacchettato!

FIFA 19: Kalidou Koulibaly e Cristiano Ronaldo (in foto) sono, assieme a Fabio Quagliarella, i membri del TOTS Serie A dall'overall più alto.

FIFA 19: i top player del Team of the Season Serie A

Detto dei calciatori dall'overall più basso, che comuque vedono figurare un solo under-90 - Manuel Lazzari della Spal -, non resta che parlare di tutte quelle carte abbondantemente sopra il valore menzionato in FIFA 19. Sì parte con l'immenso Cristiano Ronaldo, che con un valore complessivo di 99 e delle stats al massimo su velocità, tiro e dribbling si rivela essere uno dei giocatori più forti della serie videoludica. Si passa, poi, ai 96 di Quagliarella e Koulibaly, che vantano rispettivamente un 97 su tiro e difesa e un 95 e un 96 su dribbling e fisico. Tre i 95, con Donnarumma - portiere di riserva della squadra, a dispetto del 93 del titolare Sirigu -, Chiellini e Papu Gomez. Soltanto due 94 a parte Duvan Zapata, vale a dire Ilicic e Joao Cancelo che, per statistiche, è probabilmente il più equilibrato in termini di omogeneità assieme al 93 Nainggolan. Completano il quadro gli altri 93 Izzo e il già citato Sirigu. Overall di 92, invece, per De Paul, Fabian Ruiz ed El Shaarawy mentre chiudono sotto, invece, tutti gli altri di cui vi abbiamo parlato qualche riga fa.