Il commissario tecnico della Bosnia parla del futuro dell'attaccante della Roma.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 17:28 | aggiornato 13/06/2019 17:34

Ha perso 2-1 con la sua Bosnia contro l'Italia, nel match valido per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2020, e ora è andato in vacanza. Per Edin Dzeko sarà anche l'occasione di riflettere e decidere cosa fare la prossima stagione.

Con ogni probabilità lascerà la Roma, ma per andare dove? In pole c'è l'Inter di Antonio Conte, che ha fatto il nome dell'ex Manchester City per l'attacco. Intanto del futuro di Dzeko ha parlato senza giri di parole il commissario tecnico della Bosnia, Robert Prosinecki, che ai microfoni di CalcioNapoli24:

Dzeko mi ha detto che andrà via dalla Roma, probabilmente andrà in un'altra squadra italiana

Su Pjanic invece ha detto: