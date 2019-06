Katrin Kerkhofs, moglie dell'attaccante belga, svela un retroscena di mercato.

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 15:16 | aggiornato 13/06/2019 15:19

Dries Mertens ha pensato seriamente di lasciare il Napoli per il campionato cinese. Lo ha svelato la moglie dell'attaccante belga, Katrin Kerkhofs, che ha parlato a Humo svelando come sia stata proprio lei a convincerlo a restare in Italia:

Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, facendo sacrifici, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro. Ma in Cina non saremmo stati felici. Noi abbiamo bisogno di vita sociale, ci piace il sole e i paesaggi. Un anno è lungo e può rovinare tutto

Katrin Kerkhofs ha proseguito: