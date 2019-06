Le parole del centrocampista francese sul suo futuro.

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 15:39 | aggiornato 13/06/2019 15:45

Fine dell'avventura al Milan per Tiemoué Bakayoko. Il club rossonero non spenderà i 35 milioni di euro pattuiti un anno fa col Chelsea per riscattarlo e lascerà quindi andare il giocatore. Lo stesso Bakayoko ha parlato così a L’Equipe del suo futuro:

Ho ancora tre anni di contratto col Chelsea, non ho altra scelta. Non so che cosa accadrà in seguito, ma intanto devo tornare al Chelsea, è l’unica cosa che so

Se potesse scegliere, andrebbe a giocare in Ligue 1:

Mi piacerebbe giocare a Parigi, non posso mentire su questo. Sarebbe importante per me e per i miei cari, siamo dei veri parigini

Magri Leonardo, nuovo dirigente del PSG, potrebbe aiutarlo a realizzare il suo sogno:

Sono felice per lui. Leonardo mi ha portato al Milan e mi ha permesso di tornare ai livelli di oggi. Ho molto rispetto per lui e per il Milan. Sono felice del fatto che torni a Parigi nel club del mio cuore e della mia città”.

Così invece Abdoulaye Bakayoko, fratello-agente di Tiemoué: