il club neopromosso in Serie A ha messo nel mirino l'attaccante classe 1985, autore di ben 16 gol nell'ultimo campionato turco.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 14:52 | aggiornato 13/06/2019 14:57

E alla fine Burak Yilmaz potrebbe arrivare in Italia. Dopo essere stato vicinissimo alla Lazio nel 2013 (sfumò nei minuti finali del calciomercato, con i biancocelesti che alla fine tesserarono Bryan Perea come extracomunitario) ora sull'attaccante turco classe 1985 c'è il neopromosso Lecce di Fabio Liverani.

Il direttore sportivo dei pugliesi, Mauro Meluso, sta lavorando sodo per portare in Serie A un giocatore di 33 anni capace di segnare 16 gol in 22 presenze collezionate in campionato con la maglia del Besiktas.

In Turchia scrivono che i contatti tra i due club sono frenetici, il Lecce che spingendo fortemente per concludere in fretta la trattativa. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già dato l’ok al trasferimento in giallorosso. Nelle prossime ore potrebbero arrivare importanti novità sulla trattativa.