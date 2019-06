I bianconeri si sono assicurati il centrocampista ivoriano classe 2000 per circa 15 milioni di euro: sarà girato al Cagliari e non al Sassuolo come si credeva inizialmente.

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 12:00 | aggiornato 13/06/2019 12:08

"Al 90%, anche qualcosa in più, Traoré andrà sarà della Juventus. C'è l’accordo su tutto". Parlava così nella giornata di ieri Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, annunciando di fatto il trasferimento di Hamed Junior Traoré alla Juve.

Come riporta Sky Sport, il centrocampista 19enne ivoriano sarà pagato circa 15 milioni di euro dai bianconeri che poi lo gireranno subito in prestito. Ma non al Sassuolo, come era inizialmente trapelato.

Traoré andrà al Cagliari, che ha scelto il classe 2000 come sostituto di Nicolò Barella, destinato a lasciare la Sardegna per andare all'Inter o in altro top club italiano. In questa stagione Traoré ha collezionato 33 presenze, 2 gol e 2 assist, numeri che non potranno fare altro che migliorare visti gli ampi margini di miglioramento che ha.