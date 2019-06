I Blancos hanno acquistato Ferland Mendy dal Lione per 48 milioni di euro più 5 di bonus: adesso il terzino brasiliano può partire.

di Redazione Fox Sports - 13/06/2019 13:24 | aggiornato 13/06/2019 13:28

Marcelo alla Juventus un anno dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo. Sì, può accadere davvero. Uno scenario diventato ancora più credibile dopo che il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Ferland Mendy, esterno classe 1995 pagato al Lione ben 48 milioni di euro più 5 di bonus. Come riporta Tuttosport, Marcelo starebbe pensando di lasciare Madrid dopo dodici stagioni per raggiungere a Torino il suo amico fraterno CR7.

Il brasiliano classe 1988 avrebbe già chiamato più di una volta il portoghese per chiedergli informazioni sul campionato di Serie A e sull'Italia. La Juventus non ha chiuso le porte, sarebbe disponibile a parlare con il Real Madrid a patto che la richiesta per il cartellino del giocatore - in scadenza nel 2022 - non sia esagerate. Se Marcelo arrivasse davvero, partirebbe con ogni probabilità Alex Sandro.

Già in uscita è invece Joao Cancelo, il cui possibile trasferimento al Manchester City per circa 50 milioni di euro permetterebbe ai bianconeri di fare una discreta plusvalenza e mettere a posto i conti. Al posto dell'ex Inter potrebbe arrivare uno tra Trippier del Tottenham, Piccini del Valencia e Semedo del Barcellona. Senza dimenticare Hysaj, pupillo di Sarri che a breve dovrebbe liberarsi dal Chelsea per sedersi sulla panchina bianconera.