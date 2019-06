I nerazzurri hanno ceduto i due giovani al club belga per 25 milioni di euro, facendo già metà delle plusvalenze da fare entro la fine di giugno.

13/06/2019

Non solo in entrata, l'Inter lavoro sodo anche in uscita. Delle ultime ore è la notizia - riportata da Sky Sport - che i nerazzurri hanno venduto i giovani Zinho Vanheusden e Xian Emmers allo Standard Liegi per ben 25 milioni di euro.

Il primo, difensore classe 1999, ha giocato l'ultima stagione in prestito proprio al club belga collezionando 30 presenze, 2 gol e 1 assist; il secondo, centrocampista classe 1999, ha totalizzato 1 gol e 1 assist in 20 presenze in Serie B con la Cremonese.

Con questa doppia operazione l'Inter ha già fatto la metà delle plusvalenze che deve fare entro la fine di giugno. Sulla lista dei partenti ci sono big come Perisic e Icardi, per cui però non ci sono ancora trattative avviate.