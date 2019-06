L'amministratore delegato dei Colchoneros è sicuro che l'attaccante francese giocherà con i blaugrana: la trattativa si può chiudere già nelle prossime settimane.

13/06/2019

Con il fiato sospeso. Così in Spagna stanno vivendo la querelle legata ad Antoine Griezmann. Non solo i tifosi dell'Atletico Madrid, che in questi cinque anni ricchi di successi (un'Europa League, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Spagnola i trofei conquistati) e di gol (133 in 257 presenze) si sono ovviamente affezionati al giocatore, ma anche quelli del Barcellona che sperano di poter festeggiare a breve il colpo di calciomercato.

Griezmann ha già annunciato che lascerà l'Atletico Madrid in estate, ma la sua destinazione non è ancora stabilita. Eppure il suo futuro sembra delinearsi sempre di più. L'amministratore delegato dei Colchoneros Miguel Ángel Gil Marín ha infatti rilasciato un'intervista al canale 'Toros' di Movistar +, durante la quale ha parlato proprio della trattativa di calciomercato che riguarda l'attaccante francese.

Abbiamo le idee chiare su dove giocherà Griezmann nella prossima stagione. In realtà è risaputo almeno dallo scorso marzo: Antoine andrà al Barcellona.

Le dichiarazioni di Gil non fanno che confermare le ultime indiscrezioni arrivate proprio dalla Spagna (in particolare dal Mundo Deportivo), che da tempo parlano del trasferimento del francese in Catalogna.

Griezmann è il sogno del calciomercato del Barcellona

Calciomercato, il Barcellona stringe per Griezmann

Con la trattativa per Griezmann che sta entrando ormai nelle sue fasi conclusive, l'Atletico Madrid ha bisogno di sondare il calciomercato a caccia di giocatori in grado di sostituire il francese. Sostituirlo con un giocatore della sua classe sarà difficile, per questo i Colchoneros hanno intenzione di investire i soldi incassati dalla sua cessione per rinforzarsi in vari reparti, come confermato da Marin:

Dobbiamo formare un gruppo di uomini. L'unione fa la forza e noi dobbiamo essere uniti.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, l'annuncio del passaggio di Griezmann al Barcellona verrà dato nei primi giorni di luglio. Dal prossimo mese, infatti, la clausola di rescissione del francese scenderà intorno ai 120 milioni di euro, cifra che i catalani sono disposti a pagare. Griezmann intanto nei giorni scorsi ha parlato con i media francesi in seguito alla vittoria della sua nazionale contro Andorra nella qualificazione agli Europei 2020, ma non ha voluto dare indicazioni sul proprio futuro.

Al suo posto si è però sbilanciato l'amministratore delegato dell'Atletico Madrid, che ha fatto chiarezza sulla situazione. Bisognerà semplicemente aspettare il momento giusto, poi la trattativa andrà in porto. Griezmann è destinato a giocare per il Barcellona. Fino a quando non arriverà l'ufficialità, però, in Spagna continueranno a stare con il fiato sospeso.