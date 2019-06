Il tecnico portoghese vuole dominare gli avversari e schiacciarli tenendo il baricentro alto. E dallo Shakthar Donetsk potrebbero arrivare Taison e Ismaily.

C'è curiosità intorno alla Roma che sta nascendo. C'è curiosità intorno a Paulo Fonseca, tecnico portoghese che nella prossima stagione guiderà i giallorossi. Come operazione ricorda quella che, nell'estate del 2013, portò Rudi Garcia nella capitale e, almeno inizialmente, le cose andarono bene: 10 vittorie nelle prime 10 partite di campionato. Il precedente, insomma, è beneaugurante.

La certezza è che la Roma che ha in mente mister Fonseca giocherà basandosi essenzialmente su un modulo: si ripartirà infatti da quel 4-2-3-1 che non è solo il marchio di fabbrica di Fonseca ma anche un atteggiamento tattico piuttosto familiare ai capitolini, che lo hanno usato recentemente con Luciano Spalletti, Eusebio Di Francesco e anche con Claudio Ranieri. La rosa è quindi già attrezzata per supportare le idee tattiche del nuovo allenatore, non un vantaggio da poco.

Come quello di Spalletti, il 4-2-3-1 di Fonseca punta al possesso palla. Il tecnico portoghese vuole che le sue squadre abbiano, per quanto possibile, il controllo della partita. L'idea del nuovo mister è quella di attirare gli avversari fuori dalle proprie posizioni per poi far male negli spazi. Vale a dire in contropiede. Per questo giocatori veloci come Under, Kluivert ed El Shaarawy saranno messi nelle condizioni di rendere al meglio.

Fonseca ha però dei tratti in comune anche con Di Francesco: vuole infatti la difesa alta e gli esterni d’attacco (anche qui solitamente a piede invertito) che si accentrano creando quindi densità nella zona nevralgica del campo e lasciando di conseguenza spazio in fascia agli esterni di difesa per sovrapporsi. In questo modo Fonseca porta contemporaneamente anche 6 se non addirittura 7 giocatori nella fase offensiva. Per uno come Kolarov (che però viene dato in uscita) potrebbe essere l'allenatore ideale.

Ma con la rosa attualmente in organico, come giocherebbe oggi la Roma di Fonseca? Di seguito vi proponiamo una formazione, che però potrebbe esser stravolta dal calciomercato. Per questo vi riportiamo anche una formazione con quella che potrebbe essere la rosa della Roma a fine agosto, anche qui però ci possono essere degli stravolgimenti in base a come evolveranno le trattative in entrate e in uscita.

Così giocherebbe la Roma attuale con il 4-2-3-1 di Fonseca:

Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolaro; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Alla Roma piace però Ferreira Carrasco, che può giocare su entrambi i lati, poi Taison e Ismaily, due dei fedelissimi di Fonseca allo Shakthar, oltre a Kouamé del Genoa in attacco. La formazione giallorossa al termine del mercato potrebbe quindi essere così: