Come funziona la compilazione del calendario di Premier League

Programmazione, incastri, necessità di club e tifosi, calcoli automatici: tutto quello che serve per compilare il calendario della Premier League inglese.

di Antonio Cunazza - 12/06/2019 18:08 | aggiornato 12/06/2019 18:13

"E che succede poi, durante l'estate?". "Niente, noia totale. Vai al parco e aspetti che esca il calendario delle partite". Così ripeteva Paul alla sua fidanzata, nell'adattamento cinematografico del celebre "Febbre a 90" di Nick Hornby, riguardo all'unico pensiero di ogni tifoso di calcio appena terminata la stagione.

E in Inghilterra il momento è già arrivato: giovedì 13 giugno 2019, alle ore 9 del mattino, viene pubblicato ufficialmente il calendario della stagione 2019/2020 di Premier League. A nemmeno un mese di distanza dalle finali di Champions League ed Europa League che hanno coinvolto quattro club inglesi, si guarda già al weekend del 10 agosto, quando scatterà la nuova stagione e la caccia al titolo.

Ma come funziona la compilazione del calendario? Certo, è un sistema ormai semi-automatico e computerizzato, ma deve tenere conto di molti fattori: le necessità dei club e la loro localizzazione, le distanze per le trasferte dei tifosi, gli incastri per le città con due squadre o più, le coppe europee. Aspetti che comportano anche grandi rischi: cambiare la programmazione di una partita significa doverne spostare altre 40!

Premier League, ecco come funziona la compilazione del calendario 2019/2020

Sono 380 le partite in programma in un'intera stagione di Premier League, e diventano un totale di 2.036 considerando tutti e 4 i campionati professionistici fino alla League Two. Produrre in automatico il calendario completo per tutti è un'impresa spesso molto sottovalutata. Si comincia al termine della stagione precedente, con promozioni e retrocessioni ufficializzate, e conoscendo già in anticipo tutte le date delle coppe e le soste per le nazionali.

Il calendario di Premier League viene suddiviso in cinque settori per il girone d'andata, ribaltati al contrario per il girone di ritorno. Uno dei paletti fondamentali è non obbligare mai una squadra a più di due trasferte consecutive, e cercare di mantenerla nell'alternanza casa/trasferta a cavallo dei turni di FA Cup. Allo stesso modo si evita di avere una doppia partita in casa o in trasferta per qualsiasi squadra, sia nelle prime due giornate di campionato che nelle ultime due, per ragioni di equità.

L'ideale è riuscire a concedere l'alternanza casa/trasferta di settimana in settimana lungo tutto l'arco dell'anno, dettaglio che viene confermato nella coppia di partite fra il Boxing Day (26 dicembre) e il 1 gennaio, dove ogni squadra gioca una partita in casa e una fuori.

Trasferte brevi nel periodo natalizio e attenzione agli infrasettimanali

L'aspetto geografico e le necessità dei club vengono tenuti in forte considerazione nella creazione dei paletti che porteranno al calendario della Premier League 2019/2020. Per esempio, nel periodo natalizio, si chiede al computer di minimizzare la lunghezza delle trasferte il più possibile, vista la sequenza di partite a distanza di pochi giorni, e in generale si cerca di evitare situazioni critiche a livello autostradale e ferroviario.

Nel prossimo campionato saranno presenti 7 squadre del nord dell'Inghilterra, e questo avrà un ruolo cruciale nell'incastro delle partite, in particolare considerando i turni infrasettimanali. Glenn Thompson, della società Atos che supporta tecnologicamente la Premier League, mette in guardia dal fatto che se ci sono errori bisogna ricominciare da capo:

Rivedere la programmazione di una singola partita vuol dire spostarne altre 40 all'interno del singolo settore del calendario.

A marzo ogni club ha dovuto rispondere a quesiti posti dalla Premier League, fra cui le date specifiche in cui si preferirebbe giocare in trasferta e i club avversari che si vorrebbero evitare nella partita del 26 dicembre. Di conseguenza si crea un percorso che porta alla scelta delle date e la Premier League conferma che ogni anno riesce a soddisfare le preferenze di ogni club all'85%. Un dato quasi eccezionale considerando che vale per tutte le 20 squadre del campionato.