L'obiettivo è riportare il club in Serie B già nella prossima stagione. E intanto Adriano Galliani parla del nuovo stadio: "Diventerà il secondo impianto italiano".

0 condivisioni

di Franco Borghese - 12/06/2019 11:48 | aggiornato 12/06/2019 11:54

Poteva andare meglio, ma il percorso di crescita è comunque cominciato. Il Monza in questa stagione ha sfiorato la vittoria della Coppa Italia di Serie C (finale persa 1-0 contro la Viterbese) ed è stato eliminato dall'Imolese durante i play off per salire in Serie B. Anche l'anno prossimo, quindi, il club guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ripartirà dalla terza categoria italiana. In estate però la squadra verrà rinforzata con ingenti investimenti sul calciomercato.

Il piano è sempre stato molto chiaro: Berlusconi e Galliani sono sì partiti dal basso, ma hanno l'ambizione di arrivare in alto. Molto in alto. L'obiettivo è infatti quello di ottenere, nel più breve periodo possibile, la doppia promozione con il Monza e raggiungere così la Serie A. E, un passo dopo l'altro, qualcosa sta già cambiando. Il Monza si sta rifacendo il look, sta migliorando la propria immagine, si sta adeguando alle ambizioni di Berlusconi e Galliani.

In meno di un anno sono infatti già stati investiti circa 11 milioni di euro. Queste, secondo quanto ricostruito da Radiocor che si è basata su documenti ufficiali, le spese sostenute per il Monza. Gran parte di questi soldi sono serviti per acquistare il club lo scorso settembre (per circa 2,9 milioni), diverse iniezioni di capitale da parte della holding della famiglia Berlusconi (altri 2 milioni tra febbraio e marzo) e un fido, concesso da Fininvest, arrivato a 4 milioni. Ora si spenderà sul calciomercato.

Berlusconi e Galliani vogliono investire nel prossimo calciomercato per rinforzare il Monza

Calciomercato, Berlusconi pronto a investire 15 milioni. E Galliani parla dello stadio

Prima ancora di rinforzare la squadra però Berlusconi e Galliani hanno voluto sistemare lo stadio Brianteo. La società è infatti pronta a dare l'ok per il rifacimento delle torri faro che servono a illuminare il campo da gioco in modo omogeneo come previsto dalle norme federali della FIGC, così come per l’inserimento nella tribuna principale coperta di quattro “Sky box”, vale a dire salottini chiusi affacciati sul campo pensati per spettatori speciali. Si tratta di ambienti frequenti negli impianti della Serie A, ma rarissimi nelle categorie minori. L'amministratore delegato Galliani si è detto particolarmente soddisfatto del rinnovamento:

Vogliamo investire un milione di euro sul centro sportivo di Monzello e ammoderneremo il Brianteo con nuove poltroncine della tribuna e sistema di illuminazione a led. L'impianto sarà il secondo in Italia. Per quel che riguarda la squadra, l'obiettivo resta quello di salire in Serie B e poi in A nel medio periodo.

Vota anche tu! Brocchi porterà il Monza in Serie B l'anno prossimo? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Brocchi porterà il Monza in Serie B l'anno prossimo? Condividi





Proprio a tal proposito Berlusconi avrebbe stanziato 15 milioni di euro per il calciomercato. L'idea è quella di prendere giocatori dalla Serie B che possano alzare il livello, oppure di ottenere il prestito di alcuni giovani dai club di Serie A. Anche per questo la società ha deciso di confermare Brocchi in panchina: c'è infatti la convinzione che la rosa non fosse attrezzata per la promozione e si vuole subito porre rimedio. Il Monza ha già intrapreso il proprio percorso di crescita.