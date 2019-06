L'attuale portiere del Minnesota Utd ricorda la difficile convivenza tra Lehmann e Almunia ai tempi dell'Arsenal: "In allenamento cercavano di uccidersi a vicenda".

Ha vestito la maglia dell'Arsenal dal 2005 al 2013, intervallando la sua esperienza con i Gunners con due prestiti all'Hull City. Oggi Vito Mannone, a 31 anni, gioca in MLS e difende i pali del Minnesota Utd.

In un'intervista rilasciata a Goal, il portiere italiano nativo di Desio è tornato indietro con la mente. Precisamente al 2007, quando tra le fila dell'Arsenal era in atto una vera e propria guerra tra Jens Lehmann e Manuel Almunia, entrambi desiderosi di indossare i guanti del titolare:

È stato difficile in quel periodo perché Lehmann era un portiere molto aggressivo, specialmente con Almunia. Si può immaginare com'era per me e che tensione c'era sul campo di allenamento. È stato molto difficile perché stavo cercando di imparare ma allo stesso tempo loro cercavano di uccidersi a vicenda. Quando fai determinati esercizi ti devi aiutare ma lì non c'era molto aiuto

La rivalità tra Lehmann e Almunia raggiunse l'apice dopo che Wenger scelse lo spagnolo come titolare, mandando in panchina il tedesco. Celebre una lite in allenamento, raccontata così da Lehmann nella sua autobiografia:

In allenamento ci fu uno scontro con Bendtner e un fallo a mio favore. Almunia allora iniziò a urlare dall'altra parte del campo dicendo che quello non era fallo. A fine partita andai da lui e gli dissi: "Quando succede qualcosa nella mia area, non devi urlare alle spalle". Lui allora si scatenò: "Che cosa vuoi bastardo?". Io risposi: "Perché mi stai insultando?". E lui ribatteva: "Chiudi la bocca, bastardo". Io allora replicai: "Almeno ora stai dicendo apertamente quello che pensi veramente di me. Tu sei questo, uno che insulta i colleghi"

Anche Mannone ricorda nitidamente quel giorno: