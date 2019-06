Liverpool: custodie smartphone in oro ai giocatori

Klopp e i membri della rosa hanno ricevuto un guscio protettivo personalizzato col numero di maglia del valore di 3.800 euro per la vittoria della Champions League.

di Alberto Casella

Potremmo definirlo l'oro della Champions League. Tutti i giocatori del Liverpool, infatti, più il manager Jurgen Klopp hanno ricevuto in omaggio da uno sponsoe del club una custodia protettiva per iPhone XS appunto in oro a 24 carati. Ogni guscio è personalizzato, oltre che con il logo della Coppa e della finale, anche col nome e il numero di maglia di ciascuno.

I Reds sono arrivati al successo, si tratta della sesta conquista del massimo trofeo continentale per il club inglese, al termine di un cammino entusiasmante che, prima della finale contro il Tottenham, ha toccato l'apice nella doppia semifinale contro il Barcellona. Sconfitti al Camp Nou per 3-0 hanno avuto la capacità, a soli sei giorni di distanza, di ribellarsi ai de profundis mediatici e ribaltare il risultato ad Anfield con una straordinaria prova d'orgoglio.

I due gol di Origi, inframmezzati dalla doppietta di Wijnaldum, hanno fruttato un 4-0 che ha mandato in visibilio la Kop e il Liverpool in finale, nel derby inglese contro gli Spurs, a loro volta capaci di superare l'Ajax rimontando la sconfitta casalinga dell'andata. E a Madrid è stato ancora il belga a porre il sigillo sul match dopo il rigore messo a segno da Salah al pronti-via.

Un trionfo che ha rafforzato la terza posizione dei Reds alle spalle di Real Madrid e Milan nell'albo d'oro della Champions League, cancellato la fama di perdi-finali che aleggiava intorno a Klopp e riportato il club all'onor del mondo, mettendo fine a un periodo non molto brillante su tutti i fronti. Per questo la vittoria del 1° giugno scorso è stata celebrata senza badare a spese, con una sfarzosa parata che ha coinvolto decine di migliaia di tifosi per le vie della città.

E a spese non ha badato nemmeno iDesign Gold, un'azienda sponsor della società inglese, che ha prodotto i 28 gusci protettivi in oro a 24 carati per iPhone XS con le personalizzazioni. Uno scherzetto da oltre 100mila euro - 106.400 per la precisione, visto che ogni pezzo ne vale 3.800 - per ringraziare e festeggiare gli artefici della sesta Champions League della storia del Liverpool. Fra i clienti dell'azienda inglese figurano anche ex calciatori dei Reds come Steven Gerrard e Jamie Carragher, ma anche, secondo il Liverpool Echo, Lionel Messi e altri sportivi come Tyson Fury e - poteva mancare? - Conor McGregor.

Gran bell'omaggio, dunque, quello dello sponsor, che rischia però di diventare quasi trascurabile se messo a confronto con il beau geste di Mauro Icardi che nel novembre scorso aveva affidato a 34 Rolex, valore complessivo 170mila euro, il suo grazie ai compagni che lo avevano aiutato a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A 2017-18.