La Roma comunica con rammarico l’impossibilità di prendere parte alla prossima International Champions Cup, a causa dell’imprevisto coinvolgimento della squadra nei turni preliminari della UEFA Europa League. I giallorossi avrebbero dovuto giocare tre partite negli Stati Uniti quest'estate, l'ultima delle quali contro il Benfica, a New York, il 24 luglio (le altre contro il Chivas Guadalajara a Chicago il 16 luglio e contro l’Arsenal a Charlotte il 20 luglio, dnr). Considerando gli impegni della prima squadra nel secondo turno preliminare della UEFA Europa League, in programma il 25 luglio, il Club si è visto costretto a cambiare la programmazione del precampionato. Molti giocatori rientreranno quindi a Trigoria a fine giugno, al fine preparare al meglio l'inizio della competizione europea

Un piazzamento che sarebbe valso l'accesso alla fase a gironi di Europa League se solo la Lazio - ottava in classifica - non avesse vinto la Coppa Italia. Il successo dei biancocelesti ha però costretto la Roma a rivedere i piani della nuova stagione, che inizierà ufficialmente il 25 luglio con il secondo turno preliminare di EL.

Dopo aver preso parte all'International Champions Cup per quattro anni di fila, la Roma è costretta a rinunciare e ad ufficializzare il suo ritiro. Nessuna sorpresa, la notizia era nota dal momento in cui è finito il campionato di Serie A che ha visto la squadra giallorossa chiudere al sesto posto.

Il club giallorosso è costretto a ritirarsi dalla manifestazione per preparare il secondo turno preliminare di Europa League, in programma il 25 luglio.

