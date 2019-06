Il tecnico spagnolo commenta le voci su di lui: "Non prenderò nessun anno sabbatico, certe notizie circolano senza essere verificate".

di Daniele Minuti - 12/06/2019 15:33 | aggiornato 12/06/2019 15:43

Il futuro di Pep Guardiola non è mai stato discusso come in queste settimane. L'allenatore del Manchester City, nonostante le diverse dichiarazioni in cui spiegava di voler rimanere alla guida del club campione d'Inghilterra, non è ancora dato al 100% sulla panchina dei Citizens nella prossima stagione.

Questa mattina è circolata sui giornali sportivi britannici la voce secondo la quale l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco potesse lasciare la squadra che ha vinto le ultime due edizioni della Premier League (quest'anno o l'anno prossimo) per prendersi una stagione di pausa viste le tantissime pressioni subite in questi mesi.

In molti hanno visto questa notizia come un avvicinamento alla Juventus, che deve ancora ufficializzare il nome del suo prossimo allenatore. Ma lo stesso Guardiola ha parlato in questi minuti smentendo un suo possibile addio all'Inghilterra. Almeno nelle sue intenzioni.

Guardiola smentisce le voci su un suo addio al Manchester City

Guardiola: "Ho 2 anni di contratto col City, se non mi cacciano io resterò qui"

Guardiola è stato intervistato in vista del Trofeo Costa Brava Legends 2019, un torneo di golf in programma dal 12 al 14 giugno a cui parteciperanno unicamente ex calciatori arrivato quest'anno alla sua seconda edizione.

L'allenatore è stato intervistato dai giornalisti del Mundo Deportivo presenti e ha commentato i dubbi che ci sono sul futuro del suo collega Valverde, difendendo il lavoro fatto dall'attuale tecnico del Barcellona.

Vincere il campionato è una cosa importante e rende la stagione straordinaria. Valverde viene criticato perché non ha vinto la Champions League ma ormai sembra che se non vinci ogni trofeo fai una brutta annata.

La dichiarazione più importante però arriva sul suo futuro e sulle tante discusse indiscrezioni che lo vedevano vicino all'addio al Manchester City. Guardiola è stato ancora una volta chiarissimo nelle sue parole.

Io non prenderò nessun anno sabbatico. Le notizie vengono fuori e vengono diffuse senza essere verificate. Ho ancora 2 anni di contratto col Manchester City e se non mi cacciano, resterò.

