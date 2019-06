Chris è caduto in una discesa - ha detto il team principal della Ineos, Dave Brailsford - quando procedeva ad alta velocità e ha colpito un muretto. Ci vorrà un bel po' prima che torni a correre. Ovviamente non sarà alla partenza del Tour

Il britannico è caduto al Giro del Delfinato durante la ricognizione della cronometro: il team principal della Ineos ha già fatto sapere che non sarà al via della Grande Boucle.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK