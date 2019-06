Cristiano Ronaldo? Per Koeman "fermarlo al 100% non fa bene al calcio"

Copa America, Messi lancia la sfida: "Ma non partiamo come favoriti"

Forbes, atleti più pagati al mondo: Messi per la prima volta in vetta

Cristiano Ronaldo? Per Koeman "fermarlo al 100% non fa bene al calcio"

Copa America, Messi lancia la sfida: "Ma non partiamo come favoriti"

Non gli era mai capitato e forse la notizia è proprio questa. Leo Messi è ufficialmente incoronato come lo sportivo più pagato del pianeta , scalando la classifica stilata da Forbes e ricoprendo per la prima volta il gradino più alto del podio. Messo alle spalle così il pugile Floyd Mayweather, che ha condotto questa speciale graduatoria per ben 4 volte negli ultimi 7 anni.

Il calciatore argentino per la prima volta riesce a salire in cima a questa speciale classifica, davanti a Floyd Mayweather e Cristiano Ronaldo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK