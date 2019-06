Spagna, Polonia e Belgio saranno le squadre che affronteranno gli Azzurrini nella prima fase della manifestazione continentale, in programma dal 13 al 30 giugno 2019.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 12/06/2019 17:44

Spagna, Polonia e Belgio. Saranno queste le avversarie che si frapporranno sulla strada tra l'Italia e le semifinali degli Europei under 21. Gli Azzurrini, che ospitano la manifestazione assieme a San Marino, sono inseriti nel gruppo A e cominceranno la loro avventura affrontando proprio le Furie Rosse, compagine che si presenta al via con una delle rose migliori di tutto il torneo al pari di Francia, Germania e Inghilterra. Dal canto nostro, Di Biagio può contare su tutto il meglio attualmente a sua disposizione, visto che dalla Nazionale maggiore sono arrivati alcuni rinforzi di grande spessore.

Gente come Federico Chiesa, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella, per esempio, potrebbe permettere all'Italia di compiere un notevole salto di qualità all'interno di una situazione già particolarmente rosea. Servirà partire col piede giusto e, per farlo, avere qualche soluzione di gioco in più non guasta. Le difficoltà non finiranno dopo aver affrontato la Spagna, visto che prima di giocarsi il tutto per tutto contro l'imprevedibile Belgio, Chiesa e soci se la dovranno vedere con la solida Polonia, altra squadra da prendere con le molle.

L'Italia comanda attualmente l'albo d'oro della manifestazione con cinque successi, l'ultimo dei quali è però arrivato nel lontano 2004, quando a Bochum l'allora selezione azzurra vinse 3-0 in finale contro la Serbia grazie alle reti di De Rossi, Bovo e Gilardino. Ma nel calcio 15 anni rappresentano un'era geologica: occorre rialzarsi e farlo in fretta, magari cominciando battendo proprio quella Spagna che troppe volte, di recente, ha significato andare incontro a cocenti delusioni. Questa volta l'Italia gioca in casa e, finalmente, i presupposti per fare bella figura sembrano esserci.

La Spagna si presenta agli Europei under 21 come una delle favorite per la vittoria finale: le Furie Rosso possono contare su un'elevata presenza di qualità in tutte le zone del campo

Europei Under 21, alla scoperta della Spagna

La Spagna si presenta al via come seconda nazionale ad aver vinto più Europei under 21 subito dopo l'Italia. Sono quattro i titoli conquistati dalle Furie Rosse, l'ultimo dei quali è arrivato nel 2013 proprio contro gli Azzurrini, con Immobile e compagni travolti 4-2 in una partita che sin dal principio non ha avuto storia. Sulla carta le cose non sembrerebbero cambiate nemmeno oggi, visto che la qualità della selezione allenata da Luis de la Fuente rimane di livello altissimo. La rosa può contare su 23 elementi tutti titolari, o quasi, dei rispettivi club, tanto è vero che anche individuare quali possano essere le potenziali stelle diventa esercizio molto complicato.

Così la precedenza la possiamo dare a Fabian Ruiz, che in Italia ci gioca da un anno dopo che il Napoli lo ha acquistato dal Betis durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Ruiz è uno dei referenti del centrocampo a due schierato dal commissario tecnico spagnolo che, per sfruttare al meglio tutto il materiale a propria disposizione, ha varato un 4-2-3-1 a trazione anteriore nel quale trovano spazio un sacco di talenti in rampa di lancio. Il compagno di reparto di Ruiz è Marc Roca, mediano dell'Espanyol pronto a lasciare Barcellona per accettare le offerte che arrivano dalla Serie A o dalla Premier League. Si dice che l'Inter sia pronta a strapparlo ai Pericos e i motivi di tale interesse sono facilmente intuibili, soprattutto se lo si guarda muoversi in mezzo al campo.

Vota anche tu! Riuscirà l'Italia a battere la Spagna nella prima partita degli Europei under 21 Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Riuscirà l'Italia a battere la Spagna nella prima partita degli Europei under 21 Condividi



Il reparto offensivo, che non può contare su un vero e proprio centravanti disequilibrante (nel ruolo di numero 9 si alternano Borja Mayoral e il frizzante Rafa Mir) vede Pablo Fornals muoversi tra le linee come trequartista atipico. Il fantasista del Villarreal da qualche anno è tornato al Submarino dopo l'esperienza al Malaga, club col quale si era messo in mostra esplodendo in Liga. A completare la linea a tre dietro alla punta centrale ci saranno, con tutta probabilità, Carlos Soler e Mikel Oyarzabal, due talenti purissimi che appartengono rispettivamente a Valencia e Real Sociedad.

La difesa ha perso per infortunio il malagueño Pau Torres e così, in coppia con il capitano Jesus Vallejo, al centro giocherà uno tra Unai Nuñez e Jorge Meré. Zero dubbi sui terzini, ruoli nei quali de la Fuente punta forte sull'interessantissimo Pedro Porro e sulla sicurezza Aaron Martin. In porta gioca Unai Simon, estremo difensore dell'Athletic Bilbao. Prime alternative? Mikel Merino e Dani Ceballos per il centrocampo, con quest'ultimo potenziale titolare, e la dupla di mancini costituiti da Marc Cucurella (più offensivo) e Junior Firpo, stellina e prossima plusvalenza del Betis.

Probabile formazione (4-2-3-1): Unai; Porro, Vallejo, Nuñez, Martin (Firpo); Ruiz, Roca (Ceballos); Soler, Fornals, Oyarzabal; Borja Mayoral.

Italia e Belgio, che si sono incontrate poco tempo fa in amichevole, si ritroveranno di fronte nella fase a gruppi degli Europei under 21: Dodi Lukebakio, esterno di proprietà del Watford, è la stella della squadra

Qualità e quantità: ecco il Belgio di Lukebakio

Nella storia degli Europei under 21 il Belgio non ha mai ottenuto risultati rilevanti, se non per una semifinale risalente al 2007 nella rassegna iridata olandese. I Diavoli Rossi hanno vinto il proprio girone di qualificazione mettendosi dietro Svezia, Ungheria, Malta, Cipro e Turchia abbastanza agilmente, andando a blindare la qualificazione in quel di Stoccolma con un clamoroso 3-0. Le ultime amichevoli non sono andate benissimo, ma la selezione allenata da Johan Walem non andrà assolutamente presa sotto gamba perché di qualità ne ha, grazie soprattutto al grande lavoro che stanno facendo i club a livello giovanile.

Il modulo di base è il 4-2-3-1, ormai adottato da moltissime realtà europee, e gli occhi andranno puntati particolarmente su Dodi Lukebakio, attaccante esterno destro del Fortuna Dusseldorf che quest'anno ha segnato 14 gol in 34 partite. Dopo il torneo tornerà al Watford, la casa madre, che in estate deciderà se confermarlo oppure cederlo a titolo definitivo. Le sue giocate sulla fascia creano i pericoli e le occasioni più importanti per un Belgio che non avrà il suo terminale offensivo titolare, Landry Dimata, tenuto fuori per lasciare spazio ad Aaron Leya Iseka, centravanti classe 1997 del Tolosa.

Vota anche tu! Dodi Lukebakio può essere la sorpresa degli Europei under 21? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Dodi Lukebakio può essere la sorpresa degli Europei under 21? Condividi



Il reparto offensivo è completato dal capitano Siebe Schrijvers, trequartista 23enne del Bruges, e soprattutto da Isaac Mbenza, altro peperino che sulla sinistra ha messo in mostra tutte le sue qualità migliori. Letale nell'uno contro uno e quando prende velocità, quest'anno ha giocato nell'Huddersfield dove però, complice anche una stagione sfortunata, non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra. In mezzo al campo agiranno Jordi Vanlerberghe e Bryan Heynen, entrambi elementi molto interessanti che si sono messi in mostra nella Jupiler Pro League locale.

La difesa è invece il reparto più vulnerabile. E, in più, mancherà anche Zinho Vanheudsen, giocatore dell'Inter che gli ultimi mesi li ha passati allo Standard Liegi. Davanti al portiere Ortwin De Wolf (gioca nel Lokeren) si muove la linea a quattro composta da Dion Cools a destra, Wout Faes ed Elias Cobbaut in mezzo e l'interessante terzino sinistro Casper De Norre, classe 1997 del Genk fresco campione di Belgio. Un occhio di riguardo lo merita Alexis Saelemaekers, terzino destro di 20 anni, gioiellino di casa Anderlecht.

Probabile formazione (4-2-3-1): De Wolf; Cools, Faes, Cobbaut, De Norre; Vanlerberghe, Heynen; Lukebakio, Schrijvers, Mbenza; Leya Iseka.

La Polonia potrebbe essere la mina vagante del gruppo A degli Europei under 21: la squadra polacca si è qualificata alla manifestazione battendo a domicilio il fortissimo Portogallo

Polonia, la possibile outsider: in attacco c'è Kownacki

La nazionale polacca parte come vera e propria underdog del girone, non avendo né la qualità delle tre avversarie né, tanto meno, la tradizione storica legata ai risultati ottenuti a livello di under 21. Il commissario tecnico è Czeslaw Michniewicz, una vita nei quadri federali e in panchina dal luglio del 2017. In due anni ha fatto un grandissimo lavoro, portando la Polonia a qualificarsi per i campionati europei dopo aver vinto lo spareggio contro il Portogallo, battuto 3-1 a domicilio grazie alla grande prova corale di una squadra che, nella prima fase, ha visto il centravanti Dawid Kownacki laurearsi capocannoniere.

Proprio dai suoi gol i biancorossi ripartiranno per cercare di avere qualche opportunità di mettersi in mostra. Dopo essere stato acquistato dalla Sampdoria, quest'anno Kownacki ha giocato in Bundesliga, dov'è approdato in prestito e ha segnato 6 gol in 27 partite con il Fortuna Dusseldorf. È lui a rappresentare il referente offensivo massimo della squadra, schierata con un 4-3-3 a trazione anteriore che vive in particolare delle sgasate dei due esterni offensivi. A destra gioca l'interessante Filip Jagiello, classe 1997 dello Zaglebie, mentre sull'out opposto si muove Karol Swiderski, sostituto dell'infortunato Kaputska.

Arretrando di qualche metro troviamo il trio di centrocampisti, composto dal mediano Patryk Dziczek e da due interni da seguire con attenzione del calibro di Sebastian Szymanski e Szymon Zurkowski, col primo che si è messo particolarmente in evidenza nel Legia Varsavia. La difesa è comandata da Krystian Bielik, leader e talento in orbita Arsenal da parecchi anni. Vicino a lui agisce Mateusz Wieteska, imbattibile nel gioco aereo, un difensore ruvido e spigoloso capace di essere letale quando si spinge in area avversaria. Infine, davanti all'estremo difensore Kamil Grabara, trovano spazio i due terzini Robert Gumny e Kamil Pestka, entrambi molto bravi in fase offensiva.