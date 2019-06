Il giocatore, 3 gol e 3 assist in 44 presenze stagionali, ha invece firmato un contratto fino al 2025. Con il suo approdo alla corte di Zinedine Zidane, sono 260 i milioni spesi fin qui dal Real in questa sessione di calciomercato che inizierà ufficialmente il prossimo 1° luglio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK