Le Merengues vorrebbero riportare in Liga il centrocampista, ma De Laurentiis alza la posta.

di Redazione Fox Sports - 12/06/2019 08:14 | aggiornato 12/06/2019 08:18

Il Real Madrid è insaziabile e ha le idee ben chiare su come muoversi sul calciomercato. Nella capitale spagnola c'è voglia di riscatto dopo un'annata estremamente deludente, le Merengues vogliono tornare a primeggiare in Liga e in Europa. Per questo hanno già messo a segno tre colpi di alto spessore come quelli di Militao, Jovic e, soprattutto, Eden Hazard.

C'è però ancora da sistemare per rifondare una squadra che dopo tre Champions League consecutive ha dimostrato di essere arrivata alla fine di un ciclo. E tra i nomi per la ricostruzione si è aggiunto quello di Fabian Ruiz del Napoli, che il Real Madrid vorrebbe riportare in Spagna dopo un solo anno di permanenza in Serie A.

L'estate scorsa infatti il club di De Laurentiis aveva rilevato il suo cartellino pagando interamente la clausola rescissoria di 30 milioni al Betis Siviglia. Ecco perché adesso, per lasciarlo partire dopo un'annata conclusa con 7 gol e 3 assist, vorrebbe ottenere una plusvalenza importante, fissando il prezzo a 50 milioni. Solo in presenza di una simile offerta il Napoli accetterebbe di valutare la sua cessione. Il Real Madrid è avvisato.