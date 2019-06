Milan, ore di attesa per Giampaolo. E Kessié piace in Premier League

Domani invece dovrebbe essere la giornata di Frederic Massara, pronto a diventare il direttore sportivo del Milan al posto di Leonardo. Oggi intanto per definire l'acquisto di Krunic si è mosso anche il nuovo dirigente Boban, che era presente insieme a Maldini e Gazidis per le consuete firme sui documenti.

Krunic, che in quest'annata ha collezionato 5 gol e 6 assist in 34 presenze, è il primo acquisto del Milan in questa sessione estiva di calciomercato che si aprirà ufficialmente il 1° luglio. Il 25enne ritroverà Marco Giampaolo, che lo ha già allenato all'Empoli e che venerdì dovrebbe essere annunciato come nuova guida del Diavolo.

