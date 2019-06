Il difensore del Liverpool, in scadenza nel 2021, piace al club rossonero che vorrebbe al più presto chiudere la trattativa. E intanto si avvicina il centrocampista del Sassuolo.

di Redazione Fox Sports - 12/06/2019 15:22 | aggiornato 12/06/2019 15:27

Il Milan ha messo nel mirino Dejan Lovren, 29enne difensore del Liverpool in scadenza nel 2021. Come riporta Gianlcua Di Marzio, il croato (18 presenze, 1 gol e 1 assist in stagione) si è aggiunto alla lista degli obiettivi di calciomercato dei rossoneri stilata dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini.

Nelle scorse ore ci sono stati i primi contatti tra il Milan, l'entourage del giocatore e il Liverpool, che non si opporrà alla cessione. Intanto in rossonero potrebbe arrivare a breve Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo. Ieri è andato in scena un incontro con l'agente, Giuseppe Riso. L'operazione potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

Dai giocatori ai dirigenti. Frederic Massara, ex Roma, sta per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. La firma arriverà a momenti, prima di quella di Marco Giampaolo che nel fine settimana diventerà il nuovo allenatore del Diavolo. In sospeso la situazione legata a Zvonimir Boban, vicesegretario generale della Fifa, che al Milan curerebbe i rapporti con le istituzioni.