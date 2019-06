Ha segnato una doppietta nel 3-0 del Belgio sulla Scozia, aiutando i suoi a restare a punteggio pieno dopo quattro partite nel Gruppo I delle qualificazioni a Euro 2020. Ora Romelu Lukaku andrà in vacanza e inizierà a pensare al suo futuro.

Al Manchester United lo lega un contratto fino al 2022, il classe 1993 potrebbe però cambiare maglia a breve. In Italia lo prendebbe di corsa l'Inter di Antonio Conte, tecnico che il centravanti belga stima particolarmente. Lo ha detto senza giri di parole a Sport Mediaset:

Credo sia un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto