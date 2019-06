Antonio Conte sta per accogliere un nuovo giocatore nella sua Inter. Si tratta del giovanissimo Lucien Agoumé, centrocampista francese di origini camerunesi classe 2002, definito in patria "il nuovo Pogba". Come riporta Sky Sport, il club nerazzurro ha trovato l'accordo col Sochaux dopo aver già raggiunto quello con il giocatore.

