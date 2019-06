Secondo Star Sport e Mirror Sport il manager spagnolo avrebbe confidato ai suoi amici di volersi prendere una pausa.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/06/2019 06:49 | aggiornato 12/06/2019 06:52

Star Sport e Mirror Sport lanciano la "bomba" di calciomercato in Inghilterra, che inevitabilmente non può far tornare con la mente a quanto accaduto nelle ultime settimane tra la presunta trattativa che avrebbe visto protagonista la Juventus e Pep Guardiola.

I due tabloid inglesi raccontano infatti in esclusiva quali siano i pensieri del manager del Manchester City, che proprio qualche giorno fa ha spiegato di non poter pensare di stare in un club migliore di quello attuale.

Secondo quanto riportato dai quotidiani, però, lo spagnolo avrebbe confidato ai suoi amici intimi di essere intenzionato a prendersi una pausa, un anno sabbatico per allentare la pressione cui è sottoposto quotidianamente. Star Sport e Mirror Sport hanno annunciato però che l'eventuale addio non si potrà consumare nella prossima sessione di calciomercato:

Non ci sono indizi sul fatto che possa avvenire in questa estate, ma più probabilmente nella prossima.

Di sicuro queste informazioni alimenteranno di nuovo alcune indiscrezioni e rumors sul suo conto...