Il presidente del club toscano annuncia il trasferimento in bianconero del 19enne ivoriano che sarà girato al Sassuolo.

di Redazione Fox Sports - 12/06/2019 17:52 | aggiornato 12/06/2019 17:57

Lo aveva acquistato la Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato, poi l'Empoli ha fatto sapere che il contratto non è mai stato depositato dal club viola. Oggi arriva la notizia che Hamed Junior Traoré diverrà a breve un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarla il presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi, intervistato a Firenze a margine della rassegna di moda "Pitti Immagine":

Traoré alla Juventus? Al momento penso di sì. Credo che al 90%, anche qualcosa in più, vada così, c’è l’accordo su tutto

Ma il centrocampista ivoriano di 19 anni (33 presenze, 2 gol e 2 assist in stagione), che sarà pagato 15 milioni bonus compresi, non rimarrà in bianconero: sarà immediatamente girato al Sassuolo di De Zerbi per crescere e maturare in serenità.